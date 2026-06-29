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SGK’dan yeni düzenleme: Fiyatlar, tedaviler ve kurallar değiştİ

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle ilaç fiyatları, geri ödeme listeleri ve tedavi hizmetleri güncellendi; birçok kalemde değişiklik yapıldı.

SGK’dan yeni düzenleme: Fiyatlar, tedaviler ve kurallar değiştİ
Aleyna Türkmen

Türkiye Gazetesi haberine göre Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile sağlık alanında ilaç fiyatları, tedavi ücretleri, tıbbi malzemeler ve evde sağlık hizmetlerini kapsayan geniş çaplı değişiklikler yürürlüğe girdi.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından alınan kararlarla birlikte bazı ilaçlar geri ödeme listesinden çıkarılırken, birçok tedavi kaleminde de yeni düzenlemelere gidildi.

İLAÇ FİYATLARINDA VE LİSTELERDE KAPSAMLI REVİZYON

Yapılan düzenleme kapsamında EK-4/C ilaç listesinde yer alan çok sayıda ürünün fiyatı yeniden güncellendi. Bazı ilaçların isim ve barkod bilgileri değiştirilirken, maliyet gerekçesiyle bazı ürünler listeden çıkarıldı ve yerlerine yeni ilaçlar eklendi. Dikkat çeken değişiklikler arasında mecasermin etken maddeli ilacın fiyat artışı öne çıktı. Büyüme hormonu eksikliğinde kullanılan “INCRELEX 10 mg/ml 4 ml 40 mg flakon” adlı ilacın fiyatı 62 eurodan 680 euroya yükseltildi.

Amifampridin içeren Firdapse 10 mg ilacı 110 euro olarak güncellenirken, pegaspargase etken maddeli ilaçların 600 ila 660 euro aralığında yeniden fiyatlandırıldığı belirtildi. Vand Spal 100 mg 890 euro, 300 mg formu ise 2.490 euro seviyesine çıkarıldı.

Rufinamid etken maddeli ilaçlarda da değişiklik yapıldı. 99 ila 199 euro arasında fiyatlandırılan ürünlerin yanı sıra, bu etken maddeye sahip bazı ilaçların yurt dışı ilaç listesine 199 euro bedelle eklendiği bildirildi. Ayrıca kolşisin, dapson, tetrabenazin ve flekainid asetat gibi birçok ilacın da fiyat ve liste bilgilerinde güncelleme yapıldı.

SGK’dan yeni düzenleme: Fiyatlar, tedaviler ve kurallar değiştİ 1

TEDAVİ VE GERİ ÖDEME SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Komisyon kararıyla yalnızca ilaç fiyatları değil, geri ödeme kapsamı ve tedavi süreçleri de yeniden şekillendirildi. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) çerçevesinde birçok yeni tıbbi işlem geri ödeme listesine dahil edildi. Bu kapsamda sezaryen sonrası vajinal doğum, polisomnografi ve çoklu uyku latansı testi, tanısal kolanjioskopi, biyopsi, taş çıkarılması ve lazer litotripsi gibi işlemler geri ödeme kapsamına alındı.

Ayrıca Actinyum-225 PSMA tedavisi, bronkoskopik kriyobiyopsi, endobronşiyal ultrason eşliğinde transbronşiyal kriyobiyopsi, bronşiyal termoplasti, kardiyopulmoner egzersiz testi, ekshale nitrik oksit testi ve pulsed field ablasyon gibi ileri tıbbi uygulamaların da sisteme dahil edildiği aktarıldı. Öne çıkan işlem puanlarında ise Actinyum-225 PSMA tedavisi 267 bin 750,68 puan, sezaryen sonrası vajinal doğum 7 bin 582,30 puan, bronşiyal termoplasti 4 bin 608,68 puan ve kardiyopulmoner egzersiz testi 556,16 puan olarak belirlendi.

SGK’dan yeni düzenleme: Fiyatlar, tedaviler ve kurallar değiştİ 2

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE SMA TEDAVİLERİNDE YENİ KURALLAR

Evde sağlık hizmetleri ve fizik tedavi uygulamalarında da önemli değişiklikler yapıldı. Rehabilitasyon süreçleri, seans süreleri ve rapor zorunlulukları yeniden düzenlenirken, özellikle kronik solunum yolu hastalıklarında kullanılan pulmoner rehabilitasyon uygulamalarına ilişkin kurallar güncellendi. SMA hastalarının tedavisinde kullanılan nusinersen sodyum ve risdiplam için geri ödeme ve kullanım kriterlerinin yeniden düzenlendiği ifade edildi.

Böylece tedaviye erişim şartlarının da yeniden tanımlandığı belirtildi. Ayrıca kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, girişimsel radyoloji ve omurga cerrahisinde kullanılan çok sayıda tıbbi malzemenin geri ödeme bedellerinin revize edildiği aktarıldı. Koroner stentler, kateterler, kalp pili ekipmanları ve omurga cerrahisinde kullanılan ürünlerin ödeme kapsamlarının da yeniden belirlendiği kaydedildi.

YÜRÜRLÜK TAKVİMİ KADEMELİ OLARAK UYGULANACAK

Düzenlemenin bazı maddelerinin Resmi Gazete’de yayımlandıktan 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği, diğer hükümlerinin ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen takvime göre aşamalı şekilde uygulanacağı bildirildi.

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resmi gazete sgk ilaç fiyatları
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