SGK'den karşılıksız ödeme imkânı! İşte şartları...

Gerekli koşullar sağlandığı takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız olarak birçok ödeme yapılıyor. Bu ödemelerin arasında rapor alan işçiye yapılan ödemeden hastaya yapılan yol yardımı ödemesine kadar birçok kişinin haberdar olmadığı ödeme çeşitleri yer alıyor. Peki bu ödemelerden nasıl yararlanabilirsiniz? İşte o ödemeler ve şartları...

24 MAAŞ EVLİLİK ÖDEMESİ

Bu yardım halk arasında çeyiz parası adıyla biliniyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşların ölümünden sonra bekar kız çocuklarına yetim aylığı kalıyor. Yetim kız çocuğu, evlenirse 24 maaş kadar çeyiz parası almaya hak kazanıyor. Bu ödemeden SGK'ya dilekçe vererek yararlanabilirsiniz. Boşanma gibi bir durum gerçekleşirse söz konusu ödeme 2'nci evlilikte sağlanmıyor.

RAPOR ALAN İŞÇİYE 40 LİRA

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle işe gidemeyen ve raporu olan vatandaşlar her gün 40 TL iş göremezlik ödeneği alabilir. Söz konusu ödemeyi almak isteyen işçilerin raporu ile birlikte SGK'ya gidip başvuru yapmaları gerekiyor.