SGK'den karşılıksız ödeme imkânı! İşte şartları...

Gerekli koşullar sağlandığı takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız olarak birçok ödeme yapılıyor. Bu ödemelerin arasında rapor alan işçiye yapılan ödemeden hastaya yapılan yol yardımı ödemesine kadar birçok kişinin haberdar olmadığı ödeme çeşitleri yer alıyor. Peki bu ödemelerden nasıl yararlanabilirsiniz? İşte o ödemeler ve şartları...
Bu yardım halk arasında çeyiz parası adıyla biliniyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşların ölümünden sonra bekar kız çocuklarına yetim aylığı kalıyor. Yetim kız çocuğu, evlenirse 24 maaş kadar çeyiz parası almaya hak kazanıyor. Bu ödemeden SGK'ya dilekçe vererek yararlanabilirsiniz. Boşanma gibi bir durum gerçekleşirse söz konusu ödeme 2'nci evlilikte sağlanmıyor.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle işe gidemeyen ve raporu olan vatandaşlar her gün 40 TL iş göremezlik ödeneği alabilir. Söz konusu ödemeyi almak isteyen işçilerin raporu ile birlikte SGK'ya gidip başvuru yapmaları gerekiyor.
Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş ölen sigortalının hak sahiplerine (birinci derece yakınlarına) cenaze ödeneği veriliyor. Söz konusu para 2018'den beri 595 lira olarak vatandaşlara takdim ediliyor. 5 yıl içerisinde başvuru yapılırsa unutulan ödenek alınabiliyor. Bu ödemeler 3 yıldır SGK tarafından yapılıyor.
Doğum öncesi ve sonrası olmak üzere kadınların toplamda 112 izin günü kullanma hakkı vardır. İşe gitmedikleri sürelerin parasını sigortalı anneler SGK'dan alabilir. Asgari ücrete çalışan anneye 5050 TL para ödeniyor. Bu para, maaşa göre 37 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Söz konusu ödemenin hesaba yatıp yatmadığını kontrol etmek için turkiye.gov.tr'den adresine gidebilirsiniz.
SGK tarafından anneye, annenin sigortalı olmadığı durumda ise babaya her doğumda 149 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemeyi almak için SGK il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapmalısınız.
Hastalık durumlarında SGK tarafından uçak masrafınıza kadar ödeme alma hakkınız vardır. Yolculuk ödeneği hastanın gideceği şehir, hastane ve ülkeye göre değişkenlik göstermektedir.
Sigortalı olan bazı vatandaşlar emeklilik için talep edilen prim gününü tamamlayamıyor. Bu kişiler, o zamana kadar ödemiş oldukları primleri Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan talep edebiliyor. Talep için vatandaşların SGK'ya gidip dilekçe ile başvurması gerekiyor.
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