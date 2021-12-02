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SGK duyurdu! Milyonlarca emekli için çift maaş müjdesi

02.12.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hangi sigorta koluna bağlı olduğunuz fark etmeksizin çift maaş alabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik bu çifte maaştan sadece emekliler değil, dul ve yetimler de yararlanabiliyor.

SGK duyurdu! Milyonlarca emekli için çift maaş müjdesi

2022 yılına girmemiz az bir süre kalmışken, emekliler ocak ayında yapılacak zam için gözünü kulağını, hükümetten gelecek habere dikti. Bu süreçte SGK ise emekliler için güzel bir haber verdi. Emekliler çifte maaş alabilir. Hatta bazı durumlarda maaş sayısı üçe bile çıkabilir. Ayrıca bu haktan yalnızca emekliler değil, dul ve yetimler de yararlanabiliyor. İşte ayrıntılar…

ÇOĞU KİŞİ MAAŞIM KESİLİR KORKUSUYLA İKİNCİ MAAŞI ALMIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu ihtiyacı olan vatandaşlara pek çok destek sağlamaktadır. Bu desteklerden biri emeklilere verilen çift maaştır. Çift maaştan emekliler gibi aynı zamanda, dul ve yetimlere de yararlanabiliyor. Dul kavramı kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu kişi, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor.

HANGİ SİGORTA KOLUNA BAĞLI OLURSANIZ OLUN BU HAKTAN YARARLANABİLİRSİNİZ

Ülkemizde Sosyal Güvenlik kurumuna bağlı üç sigorta kolu bulunmaktadır. Çifte maaş almak isteyen emekliler hangi sigorta koluna (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50’sini, eş Emekli Sandığı’na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75’ini alıyor.

MAAŞ SAYISI ÜÇE DE ÇIKABİLİR

Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı’ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.
Emekli Sandığı Kanunu'na göre dul-yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?

● Eş: Yüzde 75

● Çalışan ya da emekli aylığı alan eş: Yüzde 50

● Eş, 1 yetim : Yüzde 60, yüzde 30

● Eş, 2 yetim : Yüzde 50, yüzde 25-25.

● Tek yetim : Yüzde 50

● 2 yetim : Yüzde 40-40.

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