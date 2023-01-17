SGK emeklileri dikkat! Yüzde 30 zamlı maaşlar hesaplara bugün yatıyor: Son rakamı 9 olanlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 5.500 TL ve zam oranının da yüzde 30 olduğunu duyurmasının ardından SGK ve Bağ-Kur'lu emekliler yeni aylıklarına kavuşmak için bekliyordu. Bugünden itibaren SSK emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlıyor. Bağ-Kur'lu çalışanlar ise 25 Ocak'ı bekliyor.
Tüm maaşlar yüzde 30 oranında artarken yüzde 4 oranında ödenen ek ödemeler de maaş artışına paralel olarak yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her zaman maaşlarını aldıkları gün hesaplarında yüzde 30 artışı görecekler. Memur emeklilerinin zam farkları ise bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak ödeme takvimine göre verilecek.
Ödemenin yapılacağı gün: 17 Ocak
Ödemenin yapılacağı gün: 18 Ocak
Ödemenin yapılacağı gün: 19 Ocak
Ödemenin yapılacağı gün: 20 Ocak
Ödemenin yapılacağı gün: 21 Ocak
Ödemenin yapılacağı gün: 22 Ocak
Ödemenin yapılacağı gün: 23 Ocak
Ödemenin yapılacağı gün: 24 Ocak
Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak
Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak
Ödemenin yapılacağı gün: 27 Ocak