SGK emeklileri dikkat! Yüzde 30 zamlı maaşlar hesaplara bugün yatıyor: Son rakamı 9 olanlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 5.500 TL ve zam oranının da yüzde 30 olduğunu duyurmasının ardından SGK ve Bağ-Kur'lu emekliler yeni aylıklarına kavuşmak için bekliyordu. Bugünden itibaren SSK emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlıyor. Bağ-Kur'lu çalışanlar ise 25 Ocak'ı bekliyor.

MEMUR EMEKLİLERİ SGK'NIN TAKVİMİNİ BEKLİYOR

Tüm maaşlar yüzde 30 oranında artarken yüzde 4 oranında ödenen ek ödemeler de maaş artışına paralel olarak yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her zaman maaşlarını aldıkları gün hesaplarında yüzde 30 artışı görecekler. Memur emeklilerinin zam farkları ise bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak ödeme takvimine göre verilecek.

SGK EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son rakamı: 9

Ödemenin yapılacağı gün: 17 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 7

Ödemenin yapılacağı gün: 18 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 5

Ödemenin yapılacağı gün: 19 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 3

Ödemenin yapılacağı gün: 20 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 1

Ödemenin yapılacağı gün: 21 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 8

Ödemenin yapılacağı gün: 22 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 6

Ödemenin yapılacağı gün: 23 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 4

Ödemenin yapılacağı gün: 24 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 2

Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ