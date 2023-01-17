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SGK emeklileri dikkat! Yüzde 30 zamlı maaşlar hesaplara bugün yatıyor: Son rakamı 9 olanlar...

17.01.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak açıklanmıştı. Yılın ilk 6 ayı için zam oranı ise yüzde 30 olarak belirlendi. Yeni zamlı maaşlarını merak eden emekliler hesaplardaki rakamı merak ederken ödemeler bugün itibarıyla başladı. Bağ-Kur emeklileri Ocak 25'i beklerlen, SGK kapsamındaki emekliler için tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar zamlı maaşlarına bugün kavuşıyor. İşte ödeme takvimine ilişkin detaylar...

SGK emeklileri dikkat! Yüzde 30 zamlı maaşlar hesaplara bugün yatıyor: Son rakamı 9 olanlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 5.500 TL ve zam oranının da yüzde 30 olduğunu duyurmasının ardından SGK ve Bağ-Kur'lu emekliler yeni aylıklarına kavuşmak için bekliyordu. Bugünden itibaren SSK emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlıyor. Bağ-Kur'lu çalışanlar ise 25 Ocak'ı bekliyor.

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MEMUR EMEKLİLERİ SGK'NIN TAKVİMİNİ BEKLİYOR

Tüm maaşlar yüzde 30 oranında artarken yüzde 4 oranında ödenen ek ödemeler de maaş artışına paralel olarak yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her zaman maaşlarını aldıkları gün hesaplarında yüzde 30 artışı görecekler. Memur emeklilerinin zam farkları ise bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak ödeme takvimine göre verilecek.

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SGK EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

  • Tahsis numarasının son rakamı: 9

  • Ödemenin yapılacağı gün: 17 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 7

  • Ödemenin yapılacağı gün: 18 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 5

  • Ödemenin yapılacağı gün: 19 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 3

  • Ödemenin yapılacağı gün: 20 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 1

  • Ödemenin yapılacağı gün: 21 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 8

  • Ödemenin yapılacağı gün: 22 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 6

  • Ödemenin yapılacağı gün: 23 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 4

  • Ödemenin yapılacağı gün: 24 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 2
  • Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

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BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

  • Tahsis numarasının son rakamı: 9, 7, 5

  • Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 3, 1

  • Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 8, 6, 4

  • Ödemenin yapılacağı gün: 27 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 2, 0
  • Ödemenin yapılacağı gün: 28 Ocak

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emekli zammı

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