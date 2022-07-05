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SGK emeklileri ne zaman bayram ikramiyesi alacak? İşte 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri!

05.07.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK emeklilerinin ne zaman bayram ikramiyesi alacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan daha önce konuya ilişkin açıklama yapılmıştı. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki SGK emeklileri ne zaman bayram ikramiyesi alacak? İşte 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

SGK emeklileri ne zaman bayram ikramiyesi alacak? İşte 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri!

SGK emeklileri ne zaman bayram ikramiyesi alacak? Emekli bayram ikramiyesi 2018'de başlamıştı. Ödemeler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için olmak üzere yılda 2 kez yapılıyor. Peki SGK emeklileri ne zaman bayram ikramiyesi alacak? İşte 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

SGK EMEKLİLERİ NE ZAMAN BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu. SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı’nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,
2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022,

tarihinde ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili yeni bir zam açıklaması yapılmadı. Ramazan Bayramı ikramiyesi bin 100 TL olarak hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı'nda da aynı tutarın ödeneceği öngörülüyor.

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