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SGK, EYT sonrası memurlar için duyurdu: Emeklilik belgeleri, maaş ve ikramiye…

02.01.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanan devlet memurları için yeni bir duyuru yayımladu. Buna göre kamu görevlilerinin emeklilik belgelerinin hizmet takip programı HİTAP üzerinden gönderilmesi gerektiği ifade edildi. Elden ve posta yolu ile emeklilik belgeleri gönderilmemesi gerektiği ise bir kez daha anımsatıldı. Emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ödeme işlemlerine ilişkin belgelerin tamamı ise kurum tarafından duyurulan sitede yer aldı.

SGK, EYT sonrası memurlar için duyurdu: Emeklilik belgeleri, maaş ve ikramiye…

Geçtiğimiz hafta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düğümü çözülmüş ve milyonlarca vatandaş doğum ve askerlik borçlanmasını ile emeklilik başvurusu için Sosyal Güvenlik Kurumlarına (SGK) akın etmişti. Emeklilik başvuru belgeleri için araştırmalar yoğunlaşırken SGK’dan yeni bir duyurdu geldi.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu görevlilerin emeklilik işlemleri için belgelerini 15.11.2022 tarihinden itibaren yalnızca Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden SGK’ya gönderilmesi ve ilgililerin emeklilik işlemlerinin de bu bilgi ve belgeler esas alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, yersiz işlem süreçlerinin oluşmaması için, HİTAP dışında kağıt ortamında elden veya posta yoluyla ya da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) gibi herhangi bir kanaldan, ilk emeklilik belgelerinin gönderilmemesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

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EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ İÇİN BELGE UYARISI

“Öte yandan SGK tarafından aylık ve emekli ikramiyesi ödeme işlemlerinin ilgili düzenlemelere uygun şekilde sonuçlandırılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca, sigortalıların emeklilik işlem süreçlerinde yapması ve emeklilik belgelerine eklenmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin ek açıklamalar, 29.12.2022 tarihinde (https:// hitap.sgk. gov.tr /Hitap Web/login) ayrıca Duyurulmuştur” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi.

“Kamu görevlilerinin emeklilik işlemlerinin kısa sürede ve hatasız sonuçlandırılması için kamu kurum ve kuruluşları tarafından konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve ilgili birimlerin buna göre bilgilendirilmesi hususu önemle duyurulur.”

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