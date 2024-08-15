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SGK harekete geçti! 81 ile gönderildi! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
15.08.2024 17:35
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Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olan milyonları ilgilendiren genelgeyi 81 ile gönderdi. Alacak takibini daha hızlı yapabilmek için, elektronik tebligat zorunluluğundan borçluların mal varlıklarına hızlı erişime kadar pek çok alanı kapsayan yeni uygulamayı SGK tarafından tüm şehirlere gönderildi.

SGK harekete geçti! 81 ile gönderildi! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 6183 sayılı Kanun çerçevesinde alacak takibi hızlandırmak amacıyla 81 ile gönderdiği genelgede borcu olanları ilgilendiren yeni uygulamayı harekete geçirdi.
SGK tarafından sisteme dahil edilen yeniliklerden biri olan ihtiyati haciz uygulaması, alacak tahsilatını daha hızlı bir şekilde yapmayı öngörüyor. Yeni düzenlemede yer alan maddelere göre, borçlunun yurt içinde veya yurt dışında belirli bir adresi yoksa veya mal varlıklarını kaçırma riski taşıyorsa, teminat sunulmadığı takdirde SGK doğrudan ihtiyati haciz uygulayabilecek.
Borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden önce malların geçici olarak el konulmasını sağlayan ihtiyati hacizde, elektronik tebligat zorunlu hale getirildi.

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TEBLİGATA BEŞ GÜN SINIRI GETİRİLDİ

Genelde yer alan düzenlemeler arasında elektronik tebligatın zorunlu hale getirilmesi de önem taşıyor. SGK, tebligat işlemlerini elektronik ortamda yürütecek ve tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihten itibaren beş gün sonra yapılmış sayılacak. Böylelikle borçluların tebligat sürecini dikkatle takip etmesi gerekecek. Ayrıca, tebligatın ulaşılamaması durumunda bile yasal süreçler devam edecek.

YENİ DÜZENLEME İLE YURT DIŞINDAKİ BORÇLULARI DA TAKİP EDECEK

SGK yeni düzenleme ile yurt dışındaki borçluları da takip ediyor. Almanya, Avusturya, Belçika ve Kırgızistan gibi ülkelerle yapılan ikili sosyal güvenlik anlaşmaları çerçevesinde, bu ülkelerdeki borçların tahsili, ilgili ülkenin sosyal güvenlik kurumları tarafından gerçekleştirilecektir.
Yeni düzenleme ile yurt dışındaki borçluların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde SGK daha hızlı borçları tahsil edecek.

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TEMİNAT HÜKÜMLÜLÜKLERİ DEĞİŞİYOR

Kamu alacaklarında SGK’ya rüçhan hakkı tanınıyor. Bu kapsamda borçlular teminat olarak Para, banka teminat mektupları, devlet iç borçlanma senetleri gibi varlıkları gösterebilecek.
Diğer yandan kurum cebri takip ve tahsilat süreçlerinde önemli sıkılaştırmalara gidecek. Yeni uygulamada menkul ve gayrimenkul malların satış süreçleri, zamanaşımı ve diğer yasal süreler hızlı ve dikkatli bir şekilde takip edilecek. Ayrıca, borçlu tarafından yapılan ödemelere bağlı olarak hacizler kaldırılabilecek veya teminat değişiklikleri yapılabilecek.

BORCU OLANLAR DİKKAT

SGK'nın 6183 sayılı Kanun kapsamında getirdiği yeni düzenlemeler, borçlular için yeni sorumluluklar ortaya çıkaracak. Alacakların temini konusunda katı kurallar getiriyor. Borçluların mal varlıklarına hızlı erişim sağlıyor ve bunların elden çıkarılmasını kolaylaştırıyor. Borçluların bu yeniliklere dikkat etmeleri ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor.

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