FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK harekete geçti! Tamamından vazgeçiliyor… Nakdi düzenli sosyal yardım alanlar dikkat!

SGK harekete geçti! Tamamından vazgeçiliyor… Nakdi düzenli sosyal yardım alanlar dikkat!

01.09.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK, sosyal yardım alanların istihdamını teşvik etmek için harekete geçti. SGK, şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, şartlı gebelik yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar gibi nakdi düzenli sosyal yardımlardan yararlananların işe alınmaları durumunda, bir yıl süreyle sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamının tahsilinden vazgeçildiğini açıkladı. İşte uygulamanın detayları...

SGK harekete geçti! Tamamından vazgeçiliyor… Nakdi düzenli sosyal yardım alanlar dikkat!

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, şartlı gebelik yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar gibi nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olup genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılananların, 4/1-a (SSK) kapsamında işe alınmaları durumunda, bir yıl süreyle sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamının tahsilinden vazgeçildiğini açıkladı.

hesaplama7

NAKDİ DÜZENLİ SOSYAL YARDIM NEDİR?

İhtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Kararı ile tespit edilen ailelere belirli aralıklarla yapılan nakdi yardımlardır. Bu yardımlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, şartlı gebelik yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar, öksüz, yetim ve asker çocuğu yardımları örnek olarak verilebilir.

UYGULAMADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, söz konusu teşvikin 3294 sayılı Kanunun Ek 5’inci maddesinde düzenlendiğini, buna göre işe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede, genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılananlardan, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasında olan ve 4/1-a (SSK) kapsamında özel sektör işverenlerince istihdam edilen sigortalılar için teşvikten yararlanılabileceğini belirtti.

TEŞVİK UYGULAMASI İŞVERENE NASIL YANSIYACAK?

Destek kapsamında teşvikten yararlanılan sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin (%15,5+5) tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Böylelikle asgari ücretli bir sigortalı için ödenmesi gereken SGK primi 2426,63 TL iken işverenler belirtilen teşvik (%15,5) ve Hazine teşviki (%5) ile birlikte SGK’ye yalnızca 1100,07 TL ödeyecek, yararlanılan teşvik tutarı bir sigortalı için aylık 1326,56 TL, yıllık ise 15 bin 918,72 TL olacaktır.

calisma-hayatı

ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLER DE YARARLANABİLİR Mİ?

Bu prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanabilecektir. Ancak kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanabilmesi için asıl işverenin hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta pirimi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

İl Müdürü Kurt, bu uygulamadan yararlanmak isteyen işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumunun e-SGK uygulaması kanalıyla başvuruda bulunabileceklerini söyledi. İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-SGK kanalıyla yapılacak başvurular www.sgk.gov.tr/e-SGK sisteminden giriş yapılmak suretiyle erişilen İşveren/İşveren İşlemleri ekranlarında yer alan “Sosyal Yardım Teşvik Yönetimi” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapabilecektir. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni zirve! Yüzde 100'e yaklaştı Yeni zirve! Yüzde 100'e yaklaştı
56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu
Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…
Anahtar Kelimeler:
sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Faizsiz, geri ödemesiz 250 bin lira verilecek!

Faizsiz, geri ödemesiz 250 bin lira verilecek!

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Türkiye bugün bu vahşetlerle sarsıldı! Aydın ve Adana'dan kahreden haber

Türkiye bugün bu vahşetlerle sarsıldı! Aydın ve Adana'dan kahreden haber

Akaryakıt fiyatını yakından ilgilendiriyor!

Akaryakıt fiyatını yakından ilgilendiriyor!

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.