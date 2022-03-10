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SGK harekete geçti! Yüz bin kişinin sigortası iptal edildi, ödemeler de geri istenecek

10.03.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK harekete geçti. Sahte sigortalı olarak tespit edilen kişiler ve bu iş yerleri tek tek tespit edildi. Emekli olabilmek ve sigortanın sunduğu sağlık desteklerinden ücretsiz yararlanmak için çalışmadığı halde sigortalı olarak gösterilen "hayalet çalışanlara" yönelik denetimler artırıldı. "Çalışan" olarak gösterilen 106 bin 180 kişinin sigortalılığı iptal edildi. Yapılan ödemelerin tamamı faiziyle beraber geri iade talep edilecek.

SGK harekete geçti! Yüz bin kişinin sigortası iptal edildi, ödemeler de geri istenecek

SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alan SGK, bu kapsamda geçen yıl Türkiye genelinde 250 binden fazla denetim yaptı. Denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin sahte olduğu belirlendi. Kayıt dışı denetimlerin tam gaz devam ettiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Nayır yazısında önemli detaylara yer verdi:

KAYITDIŞI DENETİMLER TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Emekli olabilmek ve sigortanın sunduğu sağlık desteklerinden ücretsiz yararlanmak için çalışmadığı halde sigortalı olarak gösterilen "hayalet çalışanlara" yönelik denetimler artırıldı.Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçen yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin sahte olduğu belirlenirken, bu tabela iş yerlerinin çalışanı olarak gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi.

ALO 170 ŞİKAYETLERİ DİKKATE ALINIYOR

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alan Kurum, bu kapsamda geçen yıl Türkiye genelinde 250 binden fazla denetim yaptı.

Denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin "sahte" olduğu belirlenirken, bu iş yerlerinde "çalışan" olarak gösterilen 106 bin 180 kişinin sigortalılığı iptal edildi.

Söz konusu sahte sigorta işlemlerini yapan kişi ve kurumlara toplam 550 milyon lira idari para cezası uygulandı.

TÜM ÖDEMELER İADE EDİLECEK

Söz konusu denetimlerde sahte sigortalı olarak tespit edilen kişilere Kurum tarafından ödenen emekli aylıkları, iş göremezlik ödenekleri, analık ve emzirme ödenekleri ile sağlık kuruluşlarında yapılan sağlık harcamalarının tamamı faiziyle beraber geri iade talep edilecek.

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