SGK işe gitmediğinizde 1962 TL maaş ödemesi yapıyor!

Sigortalı olarak çalışanların SGK’ya bildirilmesinin ardından yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle çalışamadıkları günlere dair rapor alma imkanı doğmuştur. Raporlandırılan sağlık sorunlarının tespit edilmesinden sonra, kişinin çalışamadığı döneme ilişkin maaşından yapılan kesintiler kurum tarafından ödenir. Genellikle malulen emeklilik ile karıştırılan rapor parası ödeneği birbirinden farklı şartlara sahiptir. Malulen emekliliğin aksine rapor parası, iş gücü kaybının olmadığı ve çalışanın istihdam edilmesinin garanti olduğu durumlarda geçerlidir.

Rapor Parası İçin Aranılan Şartlar Nelerdir?

Rapor parası almak için kişilerin başvurularını yapması ve SGK tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Kişinin şartlardan birine bile uymaması halinde; çalışanların raporunun olmasına bakılmaksızın rapor parası desteğinden yararlanması mümkün olmaz.

Sigortalı kişinin çalışma süresi sırasında yaşadığı sağlık sorunun veya iş kazasının sağlık kurulu tarafından verilen rapor ile belgelenmesi gerekir.

Rapor alan kişinin; raporu almadığı tarihten önceki 1 yıl içerisinde çalışıyor olması ve en az 90 prim günü ödemesinin yapılmış olması şarttır.

Rapor parası desteği için başvuruda bulunacakların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde herhangi bir borcu bulunmaması gerekir.

Verilen sağlık raporunun süresinin en az 3 gün olmalıdır. Çalışanların hastalık, hamilelik, iş kazası ya da meslek hastalığı gibi hallerde rapor parası ödeneği almasına imkan tanınır.

Rapor Parası Desteği Nasıl Alınır?

Rapor parası desteğinden yararlanmak için kişilerin ilk olarak ilgili kurum üzerinden başvurularını tamamlaması gerekir. Çalışanın işverenine sağlık raporunu iletmesinin sonrasındaki 5 iş günü içerisinde verilen bilgiler e-rapor sistemine eklenir. Bir sonraki aşamada yönlendirilen rapor SGK yetkilileri aracılığıyla incelenir. İncelemenin olumlu sonuçlanmasının ardından karar, başvuru sahibine kısa mesaj yoluyla bildirilir.

Kararın olumlu olmasından sonra çalışan üzerinde T.C kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı veya kimlik kartı ile en yakın PTT şubesinden rapor parası ödeneği çekilebilir. Ödeme tarihinden 2 ay geçmesine rağmen PTT hesabında kalan ve alınmayan ödemeler SGK’ya iade edilir. İade edilen miktarlar ilse emanet hesaplara yönlendirilir.