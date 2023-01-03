SGK'lı Bağ-Kur'lu emekliye yüzde 15,39, memura yüzde 16,47 zam! İşte tüm mesleklerde en düşük zamlı maaşlar

Son dakika haberi… Memur emekli maaşı zammı için milyonlar nefesini tutmuş, bugünkü veriyi bekliyordu. TÜİK, Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon farkı ile ‘en düşük emekli maaşı ve memur maaşları ne kadar olacak’ konusu milyonların en çok merak ettiği soru olurken, nihai oran belli oldu. Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı’nın ise sosyal refah düzenlemesi ile maaşları daha da yukarı taşımaya hazırlanıyor. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? İşte polis, öğretmen, hemşire ve diğer mesleklerde tüm yeni memur maaşları hesaplama tablosu…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2022 enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 1,18 , yıllık yüzde 64,27 oldu. Beklenti yüzde 2,61 oranında artması yönündeydi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 2,88 artmıştı.
Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından dolayı alacağı zam oranı yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7’lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 16,47 zam hakkı elde etti.
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti. Bu kapsamda ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor. Yüzde 10’luk refah payının masada olduğu belirtiliyor. Şimdi tüm gözler ekonomi yönetiminden gelecek açıklamada.
Temmuz zam döneminde 3.500 TL olarak açıklanan en düşük emekli aylığı için Ocak 2023 zammı merak ediliyor. Bugüne kadar birçok rakam dile getirildi ancak asgari ücret zammının açıklanmasının ardından sadece tek bir senaryo üzerinde duruluyor. Bilindiği üzere Aralık ayının son haftasında asgari ücrete yüzde 54,6’lık rekor bir artış gerçekleştirilmişti. En düşük emekli maaşı için de bu oranın baz alınabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda yapılan hesap doğrultusunda en düşük emekli maaşının yüzde 54,6’lık artışlar 5.411 TL olması bekleniyor.
6 aylık enflasyon farkı kaynaklı orana göre milyonlarca kişinin alacağı en düşük maaşlar şu şekilde oluştu:
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 7.077
SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.408 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.353 TL
BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.842 TL
BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.848 TL
Not: Ek gösterge farkı eklenmemiştir.
Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati değerlendirmede bulundu. "Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz" diyen Bakan Nebati şunları kaydetti:
"Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimiz (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktık. Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle, vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlarken, enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz."