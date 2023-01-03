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65 yaş, engelli, bakım parası… Memur zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri de arttı! Ek zamla tam 4.337 TL…

03.01.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı ödemelerine de zam geldi. Aralık ayı enflasyonu sonrası netleşen memur maaş zammı ile sosyal yardım ödemeleri de yüzde 16,47 oranında zamlandı. Ancak sosyal refah payı ile oranın yüzde 30-35 düzeyine çekilmesi bekleniyor. 4.337 liraya yükselme ihtimali var. İşte kalem kalem sosyal yardım ödemeleri 2023 zamlı rakamlar...

65 yaş, engelli, bakım parası… Memur zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri de arttı! Ek zamla tam 4.337 TL…

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından tüm memur ve emekliler 2023 yılı için ilk 6 maaş zammına kavuştu. Enflasyon farkı ile SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,39, memur ve memur emeklileri içinse oran yüzde 16,47 oldu. Bu kapsamda memur zam oranı ile 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı için de yeni ödeme rakamları netleşti.

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ZAMLI SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ

Mevcut durumda 1.537 TL olan 65 yaş aylığı 1.790 TL’ye yükseldi. 3.336 TL olan evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı ise 3.885 lira oldu. Yüzde 40-69 engelli raporu olan kişilerin alacağı ücret 1.227 TL’den 1429 TL’ye çıktı. Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara ise ödenen rakam 1.840 TL’den 2.143 liraya yükseltildi.

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ERDOĞAN’DAN EK ZAM SİNYALİ

Ancak enflasyon farkının yanında sosyal refah düzenlemesi de hükümetin masasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti. Bu kapsamda zam oranının yüzde 30-35 seviyelerine yükseltilebileceği ifade ediliyor.

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Böyle bir durumda yüzde 30-35 zam gelmesi halinde yeni sosyal yardım ödemelerinin ise şu şekilde olması bekleniyor:

65 YAŞ AYLIĞI

  • Yüzde 30: 1.998 TL
  • Yüzde 35: 2.075 TL

EVDE BAKIM DESTEĞİ

  • Yüzde 30: 3.885 TL
  • Yüzde 35: 4.337 TL

KRONİK HASTALIK YARDIMI

  • Yüzde 30: 3.885 TL
  • Yüzde 35: 4.337 TL

ENGELLİ AYLIĞI (YÜZDE 40-69)

  • Yüzde 30: 1.595 TL
  • Yüzde 35: 1.656 TL

ENGELLİ AYLIĞI (YÜZDE 70 VE ÜSTÜ)

  • Yüzde 30: 2.392 TL
  • Yüzde 35: 2.484 TL

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