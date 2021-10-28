SGK'li olanlar dikkat! Prim iadesinde çok önemli detay

Milyonlarca çalışanın aklına sosyal güvenlikle alakalı bazı sorular takılıyor. Bu sorulardan bazıları ise prim ödemeleri, kısa çalışma ödeneği, emeklilik hesaplaması ve kıdem tazminatı gibi konular. Biz bugün sizlere prim iadesinde, emekli maaşı hesaplamasına kadar, milyonlarca çalışanı aydınlatacak bilgiler vereceğiz. İşte merak edilenlerin cevapları…

PRİM İADESİ NASIL OLUR?

SGK’ya ödenen prim iadeleri ile ilgili bazı şartlar bulunuyor. Örneğin birden fazla sigortalı işte çalışanlar ve yüksek maaşlı çalışanların SGK tarafından tavan ücretin aşılması halinde prim iadesi hakkı doğar.

Ancak emekli maaşı çalışanın mevcut prim gün sayısı üzerinden hesaplanıyor. Yani yaşı doldurmadıysanız, ödediğiniz primleri geri alamazsınız. Primlerin iadesinden ziyade prim gününü en azından 3 bin 600’e tamamlama imkânı bulunması gerekir. Erkekler için askerlik borçlanması, kadınlar için doğum borçlanması ya da yurt dışı borçlanması bulunuyorsa bu hakların kullanılması öneriliyor. SSK’li bir çalışan, eksik prim günlerinin 1259 güne kadar olan kısmını isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek de tamamlayabilir. 1260 gün ve üzerinde isteğe bağlı sigorta primi ödenmesi durumunda SSK’den emeklilik zora girer. Her şeye karşın primleri iade almak istenmesi durumunda, bağlı olunan ilçedeki sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne başvurmak gerekir.

KISA ÇALIŞMADA PRİM YATIRILIR MI?

Pandemi döneminde istihdamı artırmak için hükümet kısa çalışma ödeneği çıkarmıştı. Burada maaşların bir kısmını devlet bir kısmını da işveren ödüyordu. Kısa çalışma ödeneğinde çalışanın sigorta primlerini ise devlet veya işveren yatırmıyor.

Ancak, işverenin kısa çalışma ödeneğinin üzerine tamamladığı maaş kadar çalışanın sigorta primlerini yatırma zorunluluğu bulunuyor. Bu şartlarda işvereniniz ödediği maaştan priminizi yatırması gerekiyor.

KIDEM TAZMİNATİ NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ücretleri kapsayan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Ancak tazminatın tavanı var, o da bugün için 8 bin 284 lira.

EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek istiyorsanız ilk olarak, sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.



