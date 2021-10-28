FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK'li olanlar dikkat! Prim iadesinde çok önemli detay

SGK'li olanlar dikkat! Prim iadesinde çok önemli detay

28.10.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışanların maaşlarına dikkat ettikleri kadar haklarını da bilmesi gerekiyor. Sizlere bu haberimizde prim iadesinden, kısa çalışma ödeneğine; kıdem tazminatından, emeklilik yaş hesaplamasına kadar çok önemli bilgiler vereceğiz.

SGK'li olanlar dikkat! Prim iadesinde çok önemli detay

Milyonlarca çalışanın aklına sosyal güvenlikle alakalı bazı sorular takılıyor. Bu sorulardan bazıları ise prim ödemeleri, kısa çalışma ödeneği, emeklilik hesaplaması ve kıdem tazminatı gibi konular. Biz bugün sizlere prim iadesinde, emekli maaşı hesaplamasına kadar, milyonlarca çalışanı aydınlatacak bilgiler vereceğiz. İşte merak edilenlerin cevapları…

PRİM İADESİ NASIL OLUR?

SGK’ya ödenen prim iadeleri ile ilgili bazı şartlar bulunuyor. Örneğin birden fazla sigortalı işte çalışanlar ve yüksek maaşlı çalışanların SGK tarafından tavan ücretin aşılması halinde prim iadesi hakkı doğar.

Ancak emekli maaşı çalışanın mevcut prim gün sayısı üzerinden hesaplanıyor. Yani yaşı doldurmadıysanız, ödediğiniz primleri geri alamazsınız. Primlerin iadesinden ziyade prim gününü en azından 3 bin 600’e tamamlama imkânı bulunması gerekir. Erkekler için askerlik borçlanması, kadınlar için doğum borçlanması ya da yurt dışı borçlanması bulunuyorsa bu hakların kullanılması öneriliyor. SSK’li bir çalışan, eksik prim günlerinin 1259 güne kadar olan kısmını isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek de tamamlayabilir. 1260 gün ve üzerinde isteğe bağlı sigorta primi ödenmesi durumunda SSK’den emeklilik zora girer. Her şeye karşın primleri iade almak istenmesi durumunda, bağlı olunan ilçedeki sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne başvurmak gerekir.

KISA ÇALIŞMADA PRİM YATIRILIR MI?

Pandemi döneminde istihdamı artırmak için hükümet kısa çalışma ödeneği çıkarmıştı. Burada maaşların bir kısmını devlet bir kısmını da işveren ödüyordu. Kısa çalışma ödeneğinde çalışanın sigorta primlerini ise devlet veya işveren yatırmıyor.

Ancak, işverenin kısa çalışma ödeneğinin üzerine tamamladığı maaş kadar çalışanın sigorta primlerini yatırma zorunluluğu bulunuyor. Bu şartlarda işvereniniz ödediği maaştan priminizi yatırması gerekiyor.

KIDEM TAZMİNATİ NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ücretleri kapsayan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Ancak tazminatın tavanı var, o da bugün için 8 bin 284 lira.

EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek istiyorsanız ilk olarak, sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtaydan emsal fazla mesai kararı! Bilgisayarın açılış kapanış saatleri...Yargıtaydan emsal fazla mesai kararı! Bilgisayarın açılış kapanış saatleri...
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
"Depoyu fulleyelim" tarihe karıştı!"Depoyu fulleyelim" tarihe karıştı!
Anahtar Kelimeler:
sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı tutuklandı

Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı tutuklandı

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

Çarpıcı 3600 ek gösterge açıklaması!

Çarpıcı 3600 ek gösterge açıklaması!

Yargıtaydan emsal fazla mesai kararı!

Yargıtaydan emsal fazla mesai kararı!

Yeni emlak vergi düzenlemesi geliyor

Yeni emlak vergi düzenlemesi geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.