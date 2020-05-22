SGK'nın 801 TL'lik desteğinden kimsenin haberi yok! 5 yıl dolmadan alabilmek için...

Cenazeyi kaldıran hak sahiplerine maddi yardım yapılıyor. Peki, kimler cenaze masrafları için destek alabiliyor? Vefat eden kişinin birinci dereceden hak sahibi yoksa ne oluyor? Cenaze yardımından yararlanmak için ne yapmak gerekiyor? Cenaze yardımı ile ilgili gerekli olan bütün bilgileri yazımızın devamında öğrenebilirsiniz.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre TÜFE oranlarındaki artış baz alınarak 2019 yılında 716 TL olan cenaze yardımı 2020 yılı için 801 TL olarak belirlendi.
SGK tarafından yapılan cenaze yardımı için vefat eden kişinin sigortalı olması önemli. Vefat eden sigortalının cenazesi için masraflarını karşılamak adına yardım talep edebilecek olan yakınları sırasıyla şöyledir:
Öncelikli hak sahibi, nikahlı eşi sayılır.
Eşi yoksa ölen kişinin nüfusuna kayıtlı çocukları başvuru yapabilir.
Çocukları yoksa anne ve babası cenaze yardımı alabilir.
O da yoksa kardeşleri talepte bulunabilir. Ödenek kardeşlerine eşit olarak dağıtılır.
Birinci dereceden yakını bulunmayan kişiler için masraf yapan yakını cenaze giderlerini belgelendirdiğinde cenaze yardımı alabilir.
Birinci dereceden bir yakını varken onun yerine vefat eden kişinin amcası, dayısı, halası gibi başka bir yakını başvuru yaparsa geçerli olmuyor.
Sigortalı bir kişi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat ettiğinde,
Malullük, yaşlılık veya sürekli iş göremezlik raporu olan kişilerin vefatı gerçekleştiğinde,
Kendisi adına en az 360 gün olmak şartıyla yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilen sigortalı kişiler öldüğünde hak sahipleri cenaze ödeneği için başvurulabilir.
Eğer 360 gün yaşlılık veya ölüm sigortası primi bildirilmiş ise kişinin öldüğü zaman sigortalı olup olmadığına bakılmaz.
Ölüm tarihinin belirtildiği bir dilekçe ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne/ Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurmak gerekir.
Eğer sigortalı/emekli kişinin ölüm tarihi nüfus kütüğüne henüz işlenmemiş ise dilekçeyle birlikte ilgili makamların düzenlemiş olduğu ölüm belgesi de kuruma verilir.
Vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde başvuru yapmak mümkün. 5 yıl geçtiğinde ise kişilerin bu haktan vazgeçmiş oldukları kabul edilir ve başvuruya izin verilmez.
Cenaze yardımı sadece ölen kişinin ailesine bir kez ödenir. Ölüm aylığı ile karıştırmamak gerekir.
Başvuru yapıldıktan sonra iş yoğunluğu ve başvuru sürecinde çıkabilecek sorunlar nedeniyle sonuçların belli olması biraz zaman alıyor. Genel olarak ortalama 2 veya 3 ay içinde başvuru sonuçları belli oluyor. Cenaze yardımını sorgulamak istiyorsanız şu adımları izleyebilirsiniz:
e-Devlet sitesine giriş yapın.
Anasayfada çıkan e-hizmetler butonuna tıklayın.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nu seçin.
Şahıs Ödemeleri Sorgulama sayfasını açın.
Açılan sayfada kimlik doğrulama işlemini yapın.
Kimlik doğrulama yaptıktan sonra cenaze yardımı ile ilgili bilgiler açılır.
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