SGK'nın 801 TL'lik desteğinden kimsenin haberi yok! 5 yıl dolmadan alabilmek için...

Cenazeyi kaldıran hak sahiplerine maddi yardım yapılıyor. Peki, kimler cenaze masrafları için destek alabiliyor? Vefat eden kişinin birinci dereceden hak sahibi yoksa ne oluyor? Cenaze yardımından yararlanmak için ne yapmak gerekiyor? Cenaze yardımı ile ilgili gerekli olan bütün bilgileri yazımızın devamında öğrenebilirsiniz.

CENAZE YARDIMININ TUTARI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre TÜFE oranlarındaki artış baz alınarak 2019 yılında 716 TL olan cenaze yardımı 2020 yılı için 801 TL olarak belirlendi.

CENAZE YARDIMI İÇİN KİM BAŞVURU YAPABİLİR?

SGK tarafından yapılan cenaze yardımı için vefat eden kişinin sigortalı olması önemli. Vefat eden sigortalının cenazesi için masraflarını karşılamak adına yardım talep edebilecek olan yakınları sırasıyla şöyledir:

Öncelikli hak sahibi, nikahlı eşi sayılır.

Eşi yoksa ölen kişinin nüfusuna kayıtlı çocukları başvuru yapabilir.

Çocukları yoksa anne ve babası cenaze yardımı alabilir.

O da yoksa kardeşleri talepte bulunabilir. Ödenek kardeşlerine eşit olarak dağıtılır.

Birinci dereceden yakını bulunmayan kişiler için masraf yapan yakını cenaze giderlerini belgelendirdiğinde cenaze yardımı alabilir.

Birinci dereceden bir yakını varken onun yerine vefat eden kişinin amcası, dayısı, halası gibi başka bir yakını başvuru yaparsa geçerli olmuyor.