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SGK o tarihi duyurmuştu... Emekli maaş farkları yattı mı? Milyonlarca kişi merak ediyor

28.07.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli Sandığı kapsamında maaş alan milyonlarca vatandaş, emekli maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dün yaptığı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin temmuz dönemi zam farklarının bugün ödeneceğini açıklamıştı. Emekli maaş farkları yattı mı? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini ilgilendiren tüm detaylar...

SGK o tarihi duyurmuştu... Emekli maaş farkları yattı mı? Milyonlarca kişi merak ediyor

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Milyonlarca vatandaş, emekli maaş farklarının yatacağı tarihi araştırıyor. Emekli maaşlarına yapılan zamdan sonra emekliler zamlı maaş farklarıyla ilgili SGK'nın açıklamasına kilitlenmişti. Şimdi milyonlar, SGK'dan yapılan açıklamanın ardından ödeme tarihlerini sorgulamaya başladı. Gözler maaş farklarının hesaplara yatacağı güne çevrildi. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin 4A-4B-4C maaş ödeme tarihleri ile ilgili detaylar...

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EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan yaklaşık 2,4 milyon kişinin temmuz dönemi zam farkları bugünden itibaren ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

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SGK'DAN EMEKLİ MAAŞ FARKI AÇIKLAMASI

SGK'nın açıklamasında, şu bilgiler yer aldı:

"Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."

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4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

Emekli sandığı kapsamındakilerin zam farkları yarın ödenecek Emekli sandığı kapsamındakilerin zam farkları yarın ödenecek

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