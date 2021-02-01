SGK prim yapılandırma ödeme 2021: SGK borç yapılandırma tarihi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? SGK yapılandırma nasıl yapılır, son durum nedir?

Son dakika SGK yapılandırma uzatıldı mı sorusu gündem oldu. Resmi Gazete'de 17 Kasım tarihi itibari ile yürürlüğe giren kanunla birlikte resmi olarak SGK prim borçları yapılandırma başvurularında bugün sona gelindi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada prim borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu belirterek, vatandaşlara yapılandırmayı kaçırmamaları uyarısında bulundu. BAKAN SELÇUK'TAN SGK PRİM YAPILANDIRMA UYARISI! Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, prim borçlarının yapılandırılma sürecine ilişkin bir video paylaştı. Yapılandırma için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu anımsatan Selçuk, paylaşımında, "2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz. Başvurular için son gün. Ayrıntılı bilgi için 'http://sgk.gov.tr' adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapılandırmayı kaçırmayın." ifadelerini kullandı. 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz.



Başvurular için son 2️⃣ gün.



Ayrıntılı bilgi için https://t.co/J9O4gF7exS adresimizi ziyaret edebilirsiniz.



Yapılandırmayı kaçırmayın!!!@sgksosyalmedya pic.twitter.com/6gYL3LvpK0 — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) January 31, 2021 SGK PRİM YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR? Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında" geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Bakan Selçuk, sigorta primlerinin, genel sağlık sigortası priminin, işsizlik sigortası priminin, idari para cezalarının, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yapılandırma kapsamında olduğunu hatırlattı. 17 Kasım 2020 tarihi itibari ile SGK prim yapılandırma başvuruları alınarak başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak 2020 olarak belirlenmişti. Daha sonra SGK yapılandırma başvuru süresi uzatılarak 1 Şubat 2021 tarihine alındı.

Ayrıca SGK prim borcu ödeme yöntemleri kartla ödenebiliyor. Özelikle SGK ödemelerinin, ödeme yöntemleri e-Devlet üzerinden ya da PTT üzerinden sağlandığında değişiklik gösterebiliyor. Peki SGK prim borcu kartla nasıl ödenir? İşte işveren, sigortalı ve diğer SGK prim ödeme kanalları... SGK YAPILANDIRMA UZATILDI MI? 30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararında 1 Şubat 2021'de sona erecek SGK yapılandırma başvuru tarihi bir ay süreyle daha uzatıldı. SGK yapılandırma uzatılacak mı araştırması yapan vatandaşlara, daha önce bir ay uzatıldığını belirtelim. Bu işlemle birlikte hem ilk taksit ödeme süresi hem de yapılandırma başvuru süresi değişmişti. Tekrar bir yapılandırma uzatma kararı alınırsa eğer haberlerimizde yer vereceğiz. SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU BİTİŞ TARİHİ 2021 SGK prim yapılandırma hesaplama 2021 nasıl olacak araştırması yapılırken, SGK prim yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor merak ediliyordu. Başvurular 17 Kasım itibariyle alınmaya başlandı ve 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. 30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararında 1 Şubat 2021'de sona erecek SGK yapılandırma başvuru tarihi bir ay süreyle daha uzatıldı. SGK prim borcu yapılandırma son durum gelişmeleri olursa haberimizde yer alacaktır.

SGK PRİM BORCU FAİZLER SİLİNECEK Mİ? Yapılandırma düzenlemesinin vatandaşlara önemli avantajlar sağlayacağının altını çizen Bakan Selçuk, yapılandırma kapsamında borçların faizlerinin silineceğini ve faiz yerine borçların, Yİ-ÜFE ile güncelleneceğini belirtti. SGK’nın yeni prim yapılandırmasıyla birlikte örneğin; 2008 yılında 1.200 TL anapara borcu olan bir kişi yapılandırma olmasaydı, ödeyeceği faiz yaklaşık 3.580 lira olacaktı. Bu miktar yapılandırma sonrasında ana para artı 818 lira olarak güncellenebilecek. Bu doğrultuda peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlar 3.580 lira faiz yerine 82 lira ödeyebilecek. İki taksitte ödeyenlere ise yüzde 50’lik bir indirim uygulanabilecek. 31 Aralık 2020 tarihine kadar kesinleşen idari para cezalarının; anapara borcunun yüzde 50’si silinebilecek ve kalanı da Yİ-ÜFE ile güncellenebilecek. Diğer yandan borçlar, ikişer aylık periyodlarla; 6,9,12 ve 18 taksit seçeneği ile ödenebilecek. SGK SAĞLIK SİGORTALILARIN BORÇLARI YAPILANDIRILDI Genel sağlık sigortası borcu bulunanların 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borçlarının tamamını ödemesi halinde faizlerinin tamamen silineceğini vurgulayan Bakan Selçuk, “Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırır ve geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve tüm primleri devlet tarafından karşılanacak” dedi.

BAĞ-KUR SİGORTALILARIN YAPILANDIRMA BORÇLARI NE OLACAK? Bakan Selçuk, Bağ-Kur sigortalılarının 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerini yapılandırma kapsamında ödememeleri halinde, söz konusu sürelerin dondurularak, prim borçlarının silineceği bilgisini paylaştı. Selçuk, ayrıca Bağ-Kur sigortalılarının talep etmeleri halinde daha önceki düzenlemelerle dondurulmuş hizmet sürelerine ait primlerini Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutar üzerinden 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyerek, hizmetlerini canlandırma imkanı bulunduğunu ifade etti. SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK? Bakan Selçuk, işverenlerin başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildirdi. Başta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşlarımızın yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceğiz. Bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalılarımızın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmaları da yeterli olacak.