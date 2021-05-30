SGK toplu para ödemesi yapıyor: Başvuran alıyor! 6 bin TL...

SGK toplu para ödemeleri vatandaş tarafından merak edilip araştırılıyor. Prim ödemesi veya herhangi bir para ödemesi yapmış olma şartı aranmayan ödemeler hakkındaki diğer detaylar merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak olan ödemeler, 6 bin TL'den başlıyor. İşte detaylar... SGK TOPLU PARA ÖDEMESİ YAPIYOR? 6 BİN TL SGK TOPLU ÖDEME ŞARTLARI VE DETAYLARI NELER? Vatandaşlar SGK toplu para ödemesi hakkındaki detayları merak ediyor. Para ödemesi alabilmek amacıyla ilk olarak yazılı başvuruda bulunmak gerekiyor. Yüz binlerce kişinin yararlanabildiği destekten, toplu para alma şansı varken haberi olmayanlar para yardımından yararlanamamış oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından annesi veya babası vefat etmiş olan kadınlara yetim aylığı bağlanmakta. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi şekilde çalışan kişinin kız çocuğu evlenene dek bu haktan yararlanabilmekte. Uygulamada yaş sınırı ise bulunmuyor. Yetim aylığı alırken evlenmeye karar veren kadınların yetim aylıkları kesilmekte. Kadınların evlenirken mağdur olmamaları adına aldıkları yetim maaşının 12 aylık veya 24 aylık kısmı peşin şekilde ödenmekte. Böylece kadınların evlilik giderlerinin karşılanması hedefleniyor. Çeyiz parası almak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunmak gerekiyor.

ÇEYİZ PARASI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER? Şart olarak başvuru sahibinin annesinden veya babasından doğru yetim aylığı alıyor olması istenmekte. Hangi sigorta kolundan yetim maaşı alındığı fark etmeden verilen bir yardımdır. Yetim maaşı alan erkeklerin değil, kadınların faydalanabileceği bir ödenektir. Çeyiz parasına konu olan evliliğin başvuru sahibinin ilk evliliği olması gerekmekte.10.2008 tarihinden sonra yetim maaşı almaya hak kazanmış olanların başvuruları kabul edilmektedir. Aynı zamanda evlenme ödeneği başvurusu yapılmadan önce resmi olarak evliliğin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Başvuran kişinin eğer yetim aylığı alan bir kız kardeşi var ise, kendisi başvuru yapmadan önceki iki senelik süreçte kız kardeşinin çeyiz parası almamış olması gereklidir. Bir kereye mahsus olarak ödemesi yapılan bir ödenektir. Sigortalı şekilde çalışan kadınların yetim aylığı alma hakları kaybolduğu için çeyiz parası için de başvuru imkanları bulunmamaktadır. Fakat sigortalı olarak çalışan ve yetim aylığı almaları önündeki tek engel sigortalı olarak çalışmaları olan kadınlar, işten ayrıldıktan sonra yetim aylığı almaya başlarlarsa, evlendiklerinde de yine çeyiz parası alabilmekteler.