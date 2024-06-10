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SGK uzmanı canlı yayında açıkladı! İşte yeni zamlı maaş hesabı...SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
10.06.2024 19:43
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Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emeklinin hak ettiği maaş oranı da belli oldu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş canlı yayında memur maaş hesabını paylaşarak son kulis bilgilerini söyledi. SSK ve Bağ-Kur'lulara yapılan zam oranını açıklayan Karakaş, temmuz ayında memura ve memur emeklisine refah payının verilip verilmeyeceği konusunda açıklama yaptı.

SGK uzmanı canlı yayında açıkladı! İşte yeni zamlı maaş hesabı...SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

SSK ve Bağ-Kur'lulara yapılacak olan zam oranı ve temmuz ayında emekli ve memura refah payı verilip verilmeyeceği sorusu ise milyonlar tarafından merak ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş memur maaşları için yaptığı son hesabı TGRT canlı yayınında açıkladı.
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"AYRICA BİR ŞEY YOK"

Karakaş şu ifadeleri kullandı:
"SSK ve Bağ-Kurluların gelecek olan zammını yüzde 25,75 olarak hesapladım. Bizim aldığımız kulis bilgilerine göre, memura bir kuruş bile refah payı olmayacak. Bununla ilgili çok katı bir tutum olduğu duyumunu aldık. Yani dolayısıyla memurlara toplu sözleşmedeki yüzde 10’luk ve enflasyon farkını eklediğimiz zaman yüzde 20’nin üzerinde bir zam gelecek. Onun dışında ayrıca bir şey yok. "

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EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

"Bize söz verildi, devlet sözü ve dolayısıyla seyyanen zammın verilmesi zorunlu. Bu arada memur sendikaları da dile getirmeye başladı. Çünkü memur emeklilerinin durumu o kadar vahim oldu ki biz memur emeklerini konuşurken aslında memurları da konuşuyoruz. Yarın memurlar da aynı duruma düşecek %70'lerden yüzde 40'lara düştüler. Dolayısıyla benim kulis bilgisiyle birlikte şunu söyleyebiliriz, şu anda en düşük memur emeklisinin maaşı benim yaptığım hesaplamaya göre refah payı hariç eşitleme hariç seyyanen zam hariç 17.715 TL civarında. "
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"SEYYANEN ZAM..."

"Seyyanen zam verilirse en düşük memur emeklisi maaşı 32.835 TL çıkacak. Peki seyyanen zam verilecek mi? Çünkü memur emekleri ısrarla "Seyyanen zam bizim hakkımız yasal hakkımız bunun verilmesi gerekiyor" diyorlar ama şunu söyleyeyim, çok net bir şekilde söyleyeyim, değerli memur arkadaşlar temmuz ayında seyyanen zam yok."
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Anahtar Kelimeler:
Memur Zam emekli
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