FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK uzmanı emekliliği sonuçlanmayanları madde madde uyardı: "Müracaatta bu durumlara dikkat edin!"

SGK uzmanı emekliliği sonuçlanmayanları madde madde uyardı: "Müracaatta bu durumlara dikkat edin!"

09.01.2024 14:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK uzmanı Özgür Erdursun 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olup, EYT'ye müracaat eden ve henüz emekliliği sonuçlanmayanları başvuru sürecine dair bilgilendirdi. Erdursun madde madde yaptığı uyarıları, "Emeklilik müracaatında bulunurken bu durumlara dikkat edin" notuyla paylaştı.

SGK uzmanı emekliliği sonuçlanmayanları madde madde uyardı: "Müracaatta bu durumlara dikkat edin!"

SGK uzmanı Özgür Erdursun 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olup, EYT'ye müracaat eden ve henüz emekliliği sonuçlanmayanların sayısının yüzbinleri bulduğunu söyleyerek başvuru sırasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Erdursun X hesabından yaptığı paylaşımda, " 08.09.1999 tarihine kadar sigortalı olup, EYT'den emeklilik müracaatında bulunup henüz emekliliği sonuçlanmayan yüzbinlerce kişi var! EMEKLİLİK MÜRACAATINDA BULUNURKEN BU DURUMLARA DİKKAT EDİN!" ifadesini kulandı.

zam

Erdursun şunları kaydetti:

1-Ortağı olduğunuz şirkette sigortalı olduysanız,

2-Başkasının primleri sehven kendi hesabınıza yazıldıysa,

3-Bağ-Kur primlerini ödemediğiniz günlere borçlanma yaptıysanız,

4-Birden fazla işyerinde çalışıp bir ayda 30 günden gazla gününüz gözüküyorsa ya da bir yılda 360 günden daha fazla gününüz gözüküyorsa, fazla günleri primlerinizden çıkarmadan, istenilen prim gün sayısına ulaştıysanız,

5-Çalışmadığınız halde bir işletmede kendinizi çalışmış gibi gösterdiyseniz ve hizmet dökümünüzde Ş-K-İ harfleri varsa,

6-ilk işe başlama tarihiniz 18 yaş altı anne ya da babanızın işletmesindeyse,

hazine

7-Son 2520 gün içinde emeklilik müracaatında bulunduğunuz statüde prim gün sayınızı tamamlamamışsanız,

8-Yurtdışında bulunduğu sırada Türkiye'de kendinizi sigortalı gösterdiyseniz,

9-Yurtdışında olup isteğe bağlı şartlarını tamamlamadan isteğe bağlı sigorta primi ödediyseniz, 10-Askerde olduğu sürede sigortalı olarak çalıştıysanız,

11-28/02/2011 öncesinde kendi adınıza işletme ya da şirket ortalığı varken, başka bir işletmede sigortalı olduysanız,

12-Bağ-kur'a borcunuz varken emeklilik müracaatında bulunduysanız, Emeklilik müracaatınız ret olur."


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazine iki tahvil ihalesinde 33,8 milyar lira borçlandıHazine iki tahvil ihalesinde 33,8 milyar lira borçlandı
Memur-Sen Başkanı: Emekliler enflasyona ezdirilmemeliMemur-Sen Başkanı: Emekliler enflasyona ezdirilmemeli
Altın 2200 lirayı görecek mi? Altın 2200 lirayı görecek mi?
Anahtar Kelimeler:
EYT sgk başvuru
En Çok Okunan Haberler
Kar Marmara'nın doğusundan yurda girdi! Batı Marmara için uyarı geldi! Boğaz için önlem alındı

Kar Marmara'nın doğusundan yurda girdi! Batı Marmara için uyarı geldi! Boğaz için önlem alındı

Yeniden Refah'tan bir hamle daha! İstanbul ve Ankara dahil...

Yeniden Refah'tan bir hamle daha! İstanbul ve Ankara dahil...

Cem Küçük en düşük emekli maaşı için rakam verdi, programdaki gazeteci tepki gösterdi: İş mi bu yani? Ben de mağdurum...

Cem Küçük en düşük emekli maaşı için rakam verdi, programdaki gazeteci tepki gösterdi: İş mi bu yani? Ben de mağdurum...

Kuyumcular artık bu altını satın almayacak

Kuyumcular artık bu altını satın almayacak

Emekliye oransal zam masada! Seyyanen...

Emekliye oransal zam masada! Seyyanen...

Yeni dönem! Uygun faiz ve şartlarda kredi almak için BES detayı!

Yeni dönem! Uygun faiz ve şartlarda kredi almak için BES detayı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.