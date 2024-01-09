SGK uzmanı emekliliği sonuçlanmayanları madde madde uyardı: "Müracaatta bu durumlara dikkat edin!"

SGK uzmanı Özgür Erdursun 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olup, EYT'ye müracaat eden ve henüz emekliliği sonuçlanmayanların sayısının yüzbinleri bulduğunu söyleyerek başvuru sırasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Erdursun X hesabından yaptığı paylaşımda, " 08.09.1999 tarihine kadar sigortalı olup, EYT'den emeklilik müracaatında bulunup henüz emekliliği sonuçlanmayan yüzbinlerce kişi var! EMEKLİLİK MÜRACAATINDA BULUNURKEN BU DURUMLARA DİKKAT EDİN!" ifadesini kulandı.

Erdursun şunları kaydetti:

1-Ortağı olduğunuz şirkette sigortalı olduysanız,

2-Başkasının primleri sehven kendi hesabınıza yazıldıysa,

3-Bağ-Kur primlerini ödemediğiniz günlere borçlanma yaptıysanız,

4-Birden fazla işyerinde çalışıp bir ayda 30 günden gazla gününüz gözüküyorsa ya da bir yılda 360 günden daha fazla gününüz gözüküyorsa, fazla günleri primlerinizden çıkarmadan, istenilen prim gün sayısına ulaştıysanız,

5-Çalışmadığınız halde bir işletmede kendinizi çalışmış gibi gösterdiyseniz ve hizmet dökümünüzde Ş-K-İ harfleri varsa,

6-ilk işe başlama tarihiniz 18 yaş altı anne ya da babanızın işletmesindeyse,

7-Son 2520 gün içinde emeklilik müracaatında bulunduğunuz statüde prim gün sayınızı tamamlamamışsanız,

8-Yurtdışında bulunduğu sırada Türkiye'de kendinizi sigortalı gösterdiyseniz,

9-Yurtdışında olup isteğe bağlı şartlarını tamamlamadan isteğe bağlı sigorta primi ödediyseniz, 10-Askerde olduğu sürede sigortalı olarak çalıştıysanız,

11-28/02/2011 öncesinde kendi adınıza işletme ya da şirket ortalığı varken, başka bir işletmede sigortalı olduysanız,

12-Bağ-kur'a borcunuz varken emeklilik müracaatında bulunduysanız, Emeklilik müracaatınız ret olur."







