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SGK uzmanından en düşük emekli maaşı tahmini '15 bin TL'ye tamamlanacağını öngörüyorum'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.01.2025 08:05
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Emeklinin gözü kulağı emekli maaşı zamlarında. Bu doğrultuda en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak ediliyor. SGK uzmanı Murat Bal, en düşük emekli maaşı ve emekli maaş zam oranlarıyla ilgili öngörülerini paylaştı.

SGK uzmanından en düşük emekli maaşı tahmini '15 bin TL'ye tamamlanacağını öngörüyorum'

Emekli, maaşlarına yapılacak zamma kilitlendi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı Murat Bal, en düşük emekli maaşı ve emekli maaşlarıyla ilgili tahminlerini aktardı.

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SGK Uzmanı Murat Bal, Habertürk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de toplam 17 milyona yakın emekli var. 12,5 milyonu kendi maaşını alıyor. Kalanlar da dul, yetim gibi hak sahipliğinden kaynaklı maaşlarını alıyorlar. Bu bahsettiğimiz 12 bin 500 lira alan da yaklaşık 3 milyon 800 bin kişi var. Yani toplam emekliler 12,5 milyonun içindeki 3 milyon 800 bin 4 milyona yakın kişi 12 bin 500 lira maaş alıyor. En düşük emekli maaşında sizin eğer kök maaşınız 12 bin 500 liradan düşükse üzerini Hazine tamamlıyor 12 bin 500 liraya ve siz bankadan 12 bin 500 lira çekiyorsunuz. Bundan sonra yapılacak olan zamlarda da bu rakam kök maaş üzerinden yapılıyor yani genel olarak bunu söyleyelim.

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Tabii bu dönem de ben bunun devam edeceğini öngörüyorum. Aynen Sayın Bakanımız da zaten bu yönde
açıklamalarda bulundu. Kendisi ekonomi koordinasyon kurulunda yapılacak olan toplantıyla da 12 bin 500 liranın artırılacağını ifade etti. Geçtiğimiz dönemlere baktığımızda bu artışın SSK Bağkur emeklilerine yapılan artışla paralel olarak gittiğini görüyoruz. 6 aylık enflasyon farkının 16,5 - 17 civarında olmasını bekliyoruz. Tabii bunu tekrar altını çizerek söylüyorum herhangi bir refah payı uygulanmaması halinde. Yani refah payı tamamen hükümetin tasarrufunda, bütçe olanakları çerçevesinde bu yüzde 17'nin üzerini verebilir.

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EMEKLİ VE MEMUR REFAH PAYI ALABİLİR Mİ?

Ben alacaklarını düşünüyorum. Yani onun düzleneceğini düşünüyorum. Yani yüzde 20 civarında bir rakama düzlenecek gibi gözüküyor bence. Bu çerçevede düşünüyorum. Bu çerçevede baktığımızda 12 bin 500 lira olan rakam da 14 bin 600 - 14 bin 700'lere geliyor. Onun da 15 bin liraya tamamlanacağı şu an itibarıyla öngörüyorum"

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emekli en düşük emekli maaşı
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