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SGK ve Bağ-Kur primleri eşitleniyor! Yüzde 20 daha fazla emekli maaşı alacaklar: İşe giriş tarihi detayı...

06.05.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağ-Kur prim eşitleme bekleyen yaklaşık 1 milyon küçük esnaf için Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı SGK’lılar gibi 7200 prim günü ile emekli olmaya hak kazandıklarını duyurdu. Emeklilik süresini 1800 gün yani 5 yıl geri çekecek düzenlemenin kısa bir süre içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Düzenleme sadece emeklilik süresini geri çekmekle kalmıyor, emekli maaşlarını da yüzde 20 artırıyor. İşe giriş tarihi detayına ise dikkat!

SGK ve Bağ-Kur primleri eşitleniyor! Yüzde 20 daha fazla emekli maaşı alacaklar: İşe giriş tarihi detayı...

Bir süredir çalışmaları yapılan küçük esnafın emeklilik süresini 1800 gün öne çekecek düzenleme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan beklenen haber geldi. Erdoğan, “Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflarımıza da bir müjde vermek istiyorum” diyerek, “Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. Bizim ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz, milletimize verecek daha çok müjdemiz var” ifadelerini kullandı.

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5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Bu kapsamda küçük esnafın 9000 prim günü yerine SGK’lılar gibi 7200 günle, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olmasının önü resmen açılıyor. Bunun yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek. Ancak 5 yıl erken emeklilikte kapsamın ilerleyen dönemde esnetilmesi ve tüm Bağ-Kur’luları kapsayacağı ifade ediliyor.

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GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SGK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor. Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor.

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Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SGK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek.

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YÜZDE 20 DAHA YÜKSEK MAAŞ

Yapılacak düzenleme ile daha erken emekli olmanın yanında Bağ-Kur’lular daha yüksek emekli maaşına da kavuşma imkanı elde edecek. Emeklilik için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu, kalan 3.5 yıl (1261 günü) prim ödemelerini SGK'lı olarak tamamlaması halinde emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş olacak. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde edilecek. 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SGK'ya geçmesi durumunda ise emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artacak.

Yeni yapılacak düzenlemenin Meclis’in yaz tatiline girmeden önce hayata geçirilmesi bekleniyor.


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