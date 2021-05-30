SGK ve İşsizlik sigortası primleri kredi bakiyesinden düşecek! 81 ilde harekete geçiriliyor!

Koronavirüs salgını sürecinde 9 milyon 546 bin işsize hükümet tarafından yaklaşık olarak 55 milyar TL yardım yapıldı. Bunun üzerine hükümet, normalleşme dönemiyle birlikte vatandaşları istihdam etmek amacıyla 5 yeni düzenlemeye gidiyor. Bu düzenlemelerin amacı koronavirüsün yıkıcı etkilerinden kurtulmak ve vatandaşların istihdam edilmesini sağlamak, ekonomiye katkıda bulunmak. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncelikli olarak istihdam üzerinde çalışmalarını sürdürecek. İşsizliğin azaltılması üzerinde yapılacak teşvikler 5 başlık altında belirtildi.
İstihdamı iyileştirmek, geliştirmek ve işsizliği azaltmak için verilen teşvikler yeniden değerlendirilecek. İş yerlerine ilave istihdama sağlanan desteğin arttırılması planlanıyor. Bu kapsamda, küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere, her bir kişiyi işe alması halinde 100 bin liraya varan kredi verilecek. Kredi alan ve istihdam sözünü yerine getiren firma, işe aldığı her bir kişi için 12 ay boyunca ödediği SGK ve İşsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek.
Genç nüfusun iş hayatına kolayca giriş yapmasına yönelik tedbirler, değerlendirilecek konular arasında yer alıyor. Ara eleman sorununun yok edilmesi amaçlanıyor. Böylece yeni nesil çalışma yöntemleri yaygınlaştırılacak. 81 ilin sektörel beceri haritası çıkarılacak, teşvik ve yönlendirme söz konusu haritaya göre gerçekleştirilecek.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 8 yılda işletmelere 832 milyon lira “Nitelikli Eleman Desteği” verdi. Bu sayede 99 bin 173 vatandaş istihdam edildi. 54 bin 650 işletmeye KOSGEB tarafından destek sağlandı ve işletmeler 64 bin 161 kez söz konusu desteklerden yararlandı.
Destek alan işletmelere 8 yıl içinde 832 milyon lira ödeme sağlandı. Söz konusu desteklerde 99 bin 173 yeni istihdam oluştu. Aynı zamanda destek alan işletmelerin yüzde 90'ı ticari hayatına devam etti. Her bir işletmeye 15 bin 231 lira destek tutarı sağlandı. Bu işletmelerin yüzde 2,2'si desteklerden 3 dönem boyunca ara vermeksizin yararlandı.
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