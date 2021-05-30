SGK ve İşsizlik sigortası primleri kredi bakiyesinden düşecek! 81 ilde harekete geçiriliyor!

Koronavirüs salgını sürecinde 9 milyon 546 bin işsize hükümet tarafından yaklaşık olarak 55 milyar TL yardım yapıldı. Bunun üzerine hükümet, normalleşme dönemiyle birlikte vatandaşları istihdam etmek amacıyla 5 yeni düzenlemeye gidiyor. Bu düzenlemelerin amacı koronavirüsün yıkıcı etkilerinden kurtulmak ve vatandaşların istihdam edilmesini sağlamak, ekonomiye katkıda bulunmak. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncelikli olarak istihdam üzerinde çalışmalarını sürdürecek. İşsizliğin azaltılması üzerinde yapılacak teşvikler 5 başlık altında belirtildi.

İLAVE İSTİHDAMA DESTEK

İstihdamı iyileştirmek, geliştirmek ve işsizliği azaltmak için verilen teşvikler yeniden değerlendirilecek. İş yerlerine ilave istihdama sağlanan desteğin arttırılması planlanıyor. Bu kapsamda, küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere, her bir kişiyi işe alması halinde 100 bin liraya varan kredi verilecek. Kredi alan ve istihdam sözünü yerine getiren firma, işe aldığı her bir kişi için 12 ay boyunca ödediği SGK ve İşsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek.