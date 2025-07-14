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SGK yarından itibaren başlatıyor! Her ay 9 bin lira ödeme zorunlu ama o detayı açıkladı: 'Ödemekten kurtulun'

Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan vatandaşlar için SGK'dan yarından itibaren Bağ-Kur kaydını otomatik olarak açacak. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, 65 yaşını doldurmuş vatandaşların SGK'ya müracaat etmeleri halinde Bağ-Kur sigortalılığından muaf tutulacaklarını açıkladı. Bununla beraber ekonomik olarak zorlanan esnaf ve sanatkarların prim ödemekten muaf oluyor. İşte detaylar...

SGK yarından itibaren başlatıyor! Her ay 9 bin lira ödeme zorunlu ama o detayı açıkladı: 'Ödemekten kurtulun'
Ezgi Sivritepe

Sosyal Güvenlik Kurumu, yarından itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olup Bağ-Kur tescilli bulunmayan vatandaşlar için Bağ-Kur kaydını otomotik olarak açacak. Böylece, çiftçiler her ay SGK'ya 9 bin liradan fazla SGK prim borcu ödeyecek.

SGK yarından itibaren başlatıyor! Her ay 9 bin lira ödeme zorunlu ama o detayı açıkladı: Ödemekten kurtulun 1

65 YAŞINI DOLDURDUYSANIZ...

Ayrıca, sosyal yardım alan veya 65 yaş aylığı alan çiftçilerin bu ödemeleri de kesilebilir. aylığının kesilmesi ve dul aylığının da oransal olarak düşürülmesi de ihtimaller arasında bulunuyor. Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, tarımsal faaliyette bulunan ve 65 yaşını dolduranların Bağ-kur sigortalılığından muaf olacağını vurguladı. Ancak 65 yaşını doldurmayanların sigortalalılıkları son bulmayacak.

SGK yarından itibaren başlatıyor! Her ay 9 bin lira ödeme zorunlu ama o detayı açıkladı: Ödemekten kurtulun 2

Karakaş, " Özetle 65 yaşını doldurmuşsanız bulunduğunuz yerdeki SGK’ya dilekçe vererek her ay 9 bin TL’yi aşan sigorta primi ödemekten kurtulun. Yaşınız 65’e yaklaşmışsa yine 65 yaşını doldurur doldurmaz hemen muafiyet talebinde bulunabilirsiniz" dedi.

SGK yarından itibaren başlatıyor! Her ay 9 bin lira ödeme zorunlu ama o detayı açıkladı: Ödemekten kurtulun 3

PRİM ÖDEMEK İSTEMEYENLER DİKKAT!

Bağ-Kur primini ödemekte zorlanan esnaf ve sanatkarları SGK, prim ödemekten muaf tutuyor. Karakaş, muaf olunacak durumları şu şekilde sıraladı:

  • Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan, tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu Ziraat Odalarına, odanın bulunmadığı yerlerde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine,

SGK yarından itibaren başlatıyor! Her ay 9 bin lira ödeme zorunlu ama o detayı açıkladı: Ödemekten kurtulun 4

  • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ise aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğine, sigortalılık muafiyet belgesinin onaylatılıp SGK'ya verilmesi gerekiyor.
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Çiftçi sgk Bağ-Kur Çiftçi Kayıt Sistemi 65 yaş aylığı sigorta İsa Karakaş
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