SGK yarından itibaren başlatıyor! Her ay 9 bin lira ödeme zorunlu ama o detayı açıkladı: 'Ödemekten kurtulun'

Sosyal Güvenlik Kurumu, yarından itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olup Bağ-Kur tescilli bulunmayan vatandaşlar için Bağ-Kur kaydını otomotik olarak açacak. Böylece, çiftçiler her ay SGK'ya 9 bin liradan fazla SGK prim borcu ödeyecek.

65 YAŞINI DOLDURDUYSANIZ...

Ayrıca, sosyal yardım alan veya 65 yaş aylığı alan çiftçilerin bu ödemeleri de kesilebilir. aylığının kesilmesi ve dul aylığının da oransal olarak düşürülmesi de ihtimaller arasında bulunuyor. Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, tarımsal faaliyette bulunan ve 65 yaşını dolduranların Bağ-kur sigortalılığından muaf olacağını vurguladı. Ancak 65 yaşını doldurmayanların sigortalalılıkları son bulmayacak.

Karakaş, " Özetle 65 yaşını doldurmuşsanız bulunduğunuz yerdeki SGK’ya dilekçe vererek her ay 9 bin TL’yi aşan sigorta primi ödemekten kurtulun. Yaşınız 65’e yaklaşmışsa yine 65 yaşını doldurur doldurmaz hemen muafiyet talebinde bulunabilirsiniz" dedi.

PRİM ÖDEMEK İSTEMEYENLER DİKKAT!

Bağ-Kur primini ödemekte zorlanan esnaf ve sanatkarları SGK, prim ödemekten muaf tutuyor. Karakaş, muaf olunacak durumları şu şekilde sıraladı:



Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan, tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu Ziraat Odalarına, odanın bulunmadığı yerlerde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine,