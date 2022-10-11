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Sicil affı nedir, çıktı mı? 2022 sicil affı ne zaman çıkacak, kimler faydalanacak? Kredi ve kredi kartı borçluları için af düzenlemesi!

11.10.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sicil affı maddi durumu el vermediği için kredi ve kredi kartının yanı sıra karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçların ödemesini geciktirenler için torba yasa maddeleri arasında yer aldı. Kara listede yer alan, yani Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında bulunan kişilere sağlanacak affın ayrıntıları merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, sicil affı nedir, çıktı mı? 2022 sicil affı ne zaman çıkacak, kimler faydalanacak?

Sicil affı nedir, çıktı mı? 2022 sicil affı ne zaman çıkacak, kimler faydalanacak? Kredi ve kredi kartı borçluları için af düzenlemesi!

Sicil affı 11 Ekim 2022 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Torba yasa maddeleri kapsamında yer alan af ile kara listede yer alan kişilerin sicillerinin temizlenmesine fırsat verilmiş olacak. Peki, sicil affı nedir, çıktı mı? 2022 sicil affı ne zaman çıkacak, kimler faydalanacak?

1

SİCİL AFFI NEDİR?

Sicil affı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan torba yasa teklifinde bulunuyor.

Kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini aksattıkları için Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı getirilecek.

2

SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Sicil affı ile karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları sebebiyle kredi puanları düşen kişilere sicili düzeltme şansı tanınacak.

4

SİCİL AFFINDAN KİMLERİ FAYDALANACAK?

Sicil affı hakkından anapara ve taksit ödeme tarihi, 1 Ekim Cumartesi gününden önce olan vatandaşlar ile şirketler faydalanabilecek.

Borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyen kişilerin ya da yapılandıran vatandaşların, Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek.

Öte yandan kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu vatandaşlar ya da şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar da dikkate alınmayacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.

5

SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Torba tasarıda yer alan maddeler şu şekilde:

"Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz."

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torba yasa kredi sicil affı sicil affı
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