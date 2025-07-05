Alkole beklenen zam geldi! 6 Temmuz'da geçerli olacak

Akaryakıt tabelası, bazı sigara ve alkol gruplarında zamlar görülmeye başlandı. Haziran enflasyonu ile beraber birçok kaleme peş peşe zam gelirken otomatik özel tüketim vergisine de (ÖTV) zam geldi.

6 TEMMUZ'DA GEÇERLİ OLACAK!

Zamla birlikte bira ve rakı grubunda fiyatlar değişti. Zamlı fiyatlar sonrası, küçük bir biranın fiyatı 70 TL oldu. Ortalama olan gruptaki biralardan ise en ucuz fiyat 95 TL oldu. Alkolde ÖTV zamı yarından (06 Temmuz 2025) itibaren geçerli olacak.



Zamlı fiyatları Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar paylaştı. Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni fiyatları paylaştı.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

