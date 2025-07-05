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Alkole beklenen zam geldi! 6 Temmuz'da geçerli olacak

Haziran ayı enflasyonunun belli olmasının ardından ÖTV artış oranları da hesaplandı. Sigaradan akaryakıta ve alkole otomatik olarak zam geldi. Alkole gelecek olan zammın 6 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Erol Dündar, hangi markalara zam geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Alkole beklenen zam geldi! 6 Temmuz'da geçerli olacak
Ezgi Sivritepe

Akaryakıt tabelası, bazı sigara ve alkol gruplarında zamlar görülmeye başlandı. Haziran enflasyonu ile beraber birçok kaleme peş peşe zam gelirken otomatik özel tüketim vergisine de (ÖTV) zam geldi.

Alkole beklenen zam geldi! 6 Temmuz da geçerli olacak 1

6 TEMMUZ'DA GEÇERLİ OLACAK!

Zamla birlikte bira ve rakı grubunda fiyatlar değişti. Zamlı fiyatlar sonrası, küçük bir biranın fiyatı 70 TL oldu. Ortalama olan gruptaki biralardan ise en ucuz fiyat 95 TL oldu. Alkolde ÖTV zamı yarından (06 Temmuz 2025) itibaren geçerli olacak.
Alkole beklenen zam geldi! 6 Temmuz da geçerli olacak 2

Zamlı fiyatları Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar paylaştı. Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni fiyatları paylaştı.

Alkole beklenen zam geldi! 6 Temmuz da geçerli olacak 3

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
alkol sigara Zam Tekel bayi Alkollü içki
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