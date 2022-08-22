Sıfır alamayan ikinci ele koştu! İlk çıktığında 7 bin 300 liraydı: Şimdi ikinci eli 10 bin 800 lira… Fiyat farkı ‘yok artık’ dedirtti

Enflasyon, yüksek kur ve pandemiye bağlı olarak devam eden tedarik ve çip sorunu gibi nedenlerle cep telefonu fiyatları artışını sürdürüyor. Geçen yıl orta segment sıfır bir telefon, ortalama 2 bin 500 TL bandında seyrederken bu yıl aynı klasmandaki bir cihaz en az 6 bin TL’nin üzerinden satışa sunuluyor. 2022’nin ilk üç ayında sıfır cihaz ortalama satış tutarı 6 bin 100 TL iken, aynı dönemde ikinci el ve yenileşmiş cihazda ortalama tutar 4 bin 400 TL oldu.

Sektör temsilcilerinden Mehmet Akif Özdemir, sıfır ve ikinci el cep telefonu pazarını yorumladı. 2021’de 5 milyar dolar hacimle 9,5 milyon adet sıfır cep telefonu satıldığını söyleyen Özdemir, ikinci elde ise tahmini satış rakamının 1 milyar dolarlık hacimle 5,3 milyon adet civarında olduğunu kaydetti. Özdemir, “Aynı yıl 100 bin adet de yenilenmiş telefon satışı yapıldı. İkinci el cep telefonu sayısının 2022’de 6 milyona; yenilenmiş cihazın ise 300 bin adede çıkmasını öngörüyoruz. 2025 ve 2026 yıllarına doğru ise yenilenmiş cihaz adedinin 1,5 milyonu geçmesini bekliyoruz” dedi.

SIFIRDA KÜÇÜLME VAR

Posta’da yer alan haberde, sıfır telefon satışlarını 2022 yılı ilk üç ayı ile 2021’in aynı dönemiyle karşılaştıran Özdemir, şunları söyledi:

“Adet bazında yüzde 10’luk bir büyüme görüyoruz. Ancak 2021 yılının ilk üç ayını 2020’nin aynı dönemi ile kıyaslarsak yüzde 19’luk bir küçülme vardı. Yani 2022 yılında bir büyüme var ancak bu büyüme, halen 2021 küçülmesini kapatmıyor. Aradaki makas, ikinci el ve yenilenmiş telefonlara ilgi artışı olarak gözlemleniyor.

DEĞİŞİM SÜRESİ 30 AYA ÇIKTI

Fiyatların arttığı bu süreçte vatandaşın artık çekmecede telefon tutmayıp satmaya yöneldiğini kaydeden Özdemir, şöyle devam etti:

“2018’de sıfır cep telefonu alarak eski telefonu değiştirme süresi 18 ayken, bu süre 30 aya kadar çıktı. Yenilenmiş cihaz pazarında 2026’ya kadar yüzde 400 ile 500 büyüme öngörüyoruz. 2025 yılında 4-5 milyon kişinin yenilenmiş telefon kullanacağını tahmin ediyoruz. 2019’da 64 GB iPhone 11 ilk çıktığında 7 bin 300 TL’ye satılırken, bu yıl aynı cihazı 2’nci el olarak 10 bin 800 TL’ye yenilemek üzere geri alıyoruz.

SAMSUNG VE IPHONE BAŞI ÇEKİYOR

Mehmet Akif Özdemir, 2022 yılı sıfır cihaz satış adedinin de yüzde 10 civarında düşeceğini öngördüklerini kaydetti. Özdemir, en çok talep gören telefon segmentlerini de şöyle açıkladı:

“Sıfır telefon pazarındaki satışların adet olarak yüzde 40-45’i Samsung, yüzde17-20’si Apple modelleri. Geri kalan da Android telefonlar. Ciro bazında ise Apple yüzde 39, Samsung yüzde 36. Tüketiciler sıfır telefon alırken fiyat performans dengesine, ikinci el telefon alırken fiyat ve kozmetik durumuna bakıyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLENLER

MARKA MODEL – SIFIR FİYATI – YENİLENMİŞ İKİNCİ EL FİYATI

iPhoneX(64GB) - 20.580 TL - 9.199 TL

iPhone11(64GB) - 13.999 TL - 11.949 TL

iPhone11Pro(256GB) - 29.399 TL - 18.449 TL

iPhone12ProMax(128GB) - 33.320 TL - 26.999 TL

GalaxyS20Plus(128GB) - 13.999 TL- 8.599 TL

GalaxyS21Ultra(128GB) - 19.000 TL - 14.599 TL

GalaxyA70(128GB) - 6.399 TL - 4.099 TL

OppoReno4Lite(128GB) - 8.134 TL - 4.699 TL

OppoA9(128GB) - 6.359 TL - 3.849 TL

HuaweiMate20Lite(64GB) - 4.999 TL - 2.099 TL

HuaweiP20Lite(64GB) - 4.199 TL - 2.099 TL

MiNote10Lite(64GB) - 7.299 TL - 3.799 TL



