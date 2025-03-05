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Sıfır araç fren yaptı, 2. el tam gaz! İMAS Başkanı 'Tam zamanı' dedi!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.03.2025 20:32
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Sıfır araç piyasası yeni yıla kötü başlangıç yaptı. Ocak ve şubat ayı satışlarında yüzde 14 düşüş var. İkinci el satışlarında ise tam tersine bahar rüzgarı esiyor.

Sıfır araç fren yaptı, 2. el tam gaz! İMAS Başkanı 'Tam zamanı' dedi!

Ekol Tv'ye konuşan İMAS Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, "Şubat ayı itibariyle hedeflenen rakamlar 100 bin gibiydi, 90 bin civarında satış gerçekleşti. Yüzde 14 bir gerileme var." dedi.

Peki, ne oldu da satışlar böyle azaldı? sorusuna yanıt veren Ertemel, "Bazı marka ve modellerin şu anda gümrüklemeden dolayı araçlarını teslim edememesi söz konusu. Biz pazarın düzeleceğini tahmin ediyoruz. 2025 teslimatları başlayacak. Sıfır araçlarda satışların 100 bin ve üzerine çıkacağını bekliyoruz." diye yanıt verdi.

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Araç almak için tam zamanı mı, yoksa biraz daha beklemek mi gerekiyor? diye soranlara Ertemel, "Gerçek ihtiyaç sahiplerinin araçlarını değiştirmesinin tam zamanı. Bunu bir fırsata çevirmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum." diyor.

Hedefler tutmadı. Yeni yıl satışları düşüşle başladı. Yakıt tipine göre satışlara baktığımız zaman benzinli araçlar yüzde 49,6 pay ile ilk sırada yer alıyor. Hibrit otomobiller ikinci sırada bulunurken elektrikli araçlar üç, dizel modeller ise dördüncü sırada yer aldı.

PİYASANIN LİDERİ SUV MODEL ARAÇ

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Geniş iç hacmi, yüksek sürüş pozisyonu diyenlerse SUV modelleri tercih etti. Kasa tipine bakıldığın zaman ocak ve şubat ayında SUV model araçlar daha çok ilgi gördü ve 2 ayda 77 bin 344 adet satıldı.

İKİNCİ EL ARAÇTA BAHAR RÜZGARI

İkinci el satışta satışlar tam gaz devam ediyor. 5-10 yaş arası araçların satışları ciddi oranda yükseldi.

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