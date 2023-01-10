Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2023 yeni zamlı sigara fiyatları listesi

Sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. 2023 sigara fiyatları gündemde yer alıyor. Yeni yılın gelmesiyle ÖTV'ye gelen zamların ardından sigaraya da zam yapıldığı duyuruldu. 2023 zammının ardından birçok marka fiyatları artırdı. 32 TL'den satılan bir sigara paketinin fiyatı 36 TL’ye yükseldi.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyat listesi güncellendi. Birçok sigara markasının fiyatı arttı. Geçtiğimiz gün 32 TL'ye satılan bir sigara paketi bugün 4 TL zamlanarak 36 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde kısa süre içinde alkol ürünlerine de zam gelmesi bekleniyor.

Buna göre en düşük sigara paketinin fiyatı 23 TL olurken en pahalı sigara fiyatı 40 TL'yi buldu. Yılbaşı sonrasında ÖTV oranları değişti sigaraya zam geldi! Ortalama bir sigara paketinin fiyatı 32 TL'den 36 TL'ye çıktı..

