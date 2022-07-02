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Sigara fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? 2 Temmuz en düşük ve en yüksek sigara fiyatları ne kadar oldu?

02.07.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi sorusunun yanıtı vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sigara içen vatandaşları yakından ilgilendiren sigara zammı konusu hakkında araştırmalar sürüyor. Dün Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın yaptığı açıklamayla birlikte sigara fiyatlarına zam geldiği açıklandı. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz güncel sigara fiyatları.

Sigara fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? 2 Temmuz en düşük ve en yüksek sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ve sigara zammıyla ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. 2 Temmuz güncel sigara fiyatları vatandaşların gündem maddeleri arasında yer aldı. Dün alınan kararla birlikte birçok markanın sigara fiyatlarına zam geldi. Vatandaşlar, 'Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?' sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, Sigara fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İşte 2 Temmuz en düşük ve en yüksek sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Sigara fiyatları, dün akşam saatlerinde yapılan açıklama sonrasında zamlandı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan sigara zammına yönelik açıklama geldi. Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına 2 TL'lik bir daha zam geldiğini duyurdu.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarına dün gelen 2 liralık zammın ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL oldu.

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