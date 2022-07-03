FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi? Sigaraya kaç TL zam geldi?

Sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi? Sigaraya kaç TL zam geldi?

03.07.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sene başından beri 8 TL artan sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Sigara zammının ardından güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi? Sigaraya kaç TL zam geldi? İşte detaylar...

Sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi? Sigaraya kaç TL zam geldi?

Ocak, Mart, Mayıs ayında yapılan 8 TL'lik zammın ardından sigara fiyatları için Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, bir sigara grubuna daha zam geldiği belirtildi. Peki sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi? Sigaraya kaç TL zam geldi? İşte detaylar...

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aybaş, sigaraya 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu.

Sigaraya yıl başı itibarıyla 10 TL'lik zam yapılmıştı. Böylece en düşük sigara fiyatı 25,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 40 TL oldu.

YÜZDE 55 ÖTV ZAMMI

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Milyonların gözü kulağı 4 Temmuz'da! İşte beklenti ve ayrıntılarMilyonların gözü kulağı 4 Temmuz'da! İşte beklenti ve ayrıntılar
Emekli ikramiye ödemeleri bugün başlıyorEmekli ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Anahtar Kelimeler:
fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Gece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak?

3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak?

Zam oranı netleşiyor! Memur ve emekliler...

Zam oranı netleşiyor! Memur ve emekliler...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.