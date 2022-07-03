Ocak, Mart, Mayıs ayında yapılan 8 TL'lik zammın ardından sigara fiyatları için Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, bir sigara grubuna daha zam geldiği belirtildi. Peki sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi? Sigaraya kaç TL zam geldi? İşte detaylar...

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aybaş, sigaraya 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu.

Sigaraya yıl başı itibarıyla 10 TL'lik zam yapılmıştı. Böylece en düşük sigara fiyatı 25,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 40 TL oldu.

YÜZDE 55 ÖTV ZAMMI

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılmıştı.

