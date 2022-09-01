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Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 1 Eylül sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları!

01.09.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam geldi mi? 1 Eylül 2022 Perşembe günü tütün mamüllerine ilişkin güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından merak edildi. Bilindiği üzere son olarak Temmuzda 2 TL'lik bir zam yapılmıştı. Sigaralardaki en düşük ve en yüksek fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, bugün sigaraya zam geldi mi? İşte 1 Eylül 2022 sigara fiyatları güncel fiyat listesi...

Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 1 Eylül sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları!

Sigaraya zam geldi mi, sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. Sigara zammı araştırılmaya devam ediliyor. En düşük ve en yüksek sigara fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Yılbaşından bu yana sigaralara 8 TL zam uygulaması yapılmıştı. Peki, sigaraya zam geldi mi?

1 EYLÜL SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Sigaraya yapılan zamların ardından ürünlerdeki fiyatlar tütün kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sigaraya geçtiğimiz günlerde uygulanan %10'luk ÖTV artışı sonrası 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükselmişti. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medyada ise sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edilirken, son fiyatlar da merakla takip edilmeye başlandı.

Son zam uygulaması sonrası %10'luk ÖTV artışı sonrası 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira artış göstermişti ve son zam geçtiğimiz ay uygulanmıştı. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımış değil. Ancak uygulanan zam oranı fiyatlara yansıdıktan sonra sigaralarda 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması bekleniyor.

2 LİRA ZAM GELMİŞTİ

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ise, geçtiğimiz günlerde bir sigara grubuna daha 2 lira zam geldiğini açıkladı. Ayrıca Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sigara ve alkollü ürünlere yeni zam beklendiğini açıklamıştı.

Dündar, şöyle konuşmuştu: "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz "

Bu sene alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi ise sigaralara uygulanmayacak.

1 EYLÜL EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatlarındaki son durum vatandaşların gündeminde bulunuyor. Sigara gruplarındaki en ucuz ve en pahalı fiyatlar merak ediliyor. Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

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