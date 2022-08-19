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Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 19 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

19.08.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel sigara fiyatları sosyal medyadaki zam iddiaları sonrası merak konusu oldu. Sigaraya ilişkin en düşük ve en yüksek fiyatları öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Bilindiği üzere tütün mamülleri 2022 yılının başından beri toplamda 8 TL zamlandı. Peki Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 19 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 19 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

19 Ağustos 2022 Cuma gününde sigara fiyatlarına yeni bir zam uygulanıp uygulanmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sigara zammı sigara kullanıcıları tarafından merak konusu olurken, en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da ilgiyle takip ediliyor. Peki sigara fiyatlarına tekrardan zam geldi mi?

SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

ÖTV zammı sonrası uygulanan art arda sigara zammının ardından sigara fiyatlarına yeni zam geleceği iddia edildi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklaması sonrası bir açıklama da Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar açıklamasında şu ifaderleri kullandı:

"Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz "

19 AĞUSTOS EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatlarındaki son durum vatandaşların gündeminde bulunuyor. Sigara gruplarındaki en ucuz ve en pahalı fiyatlar merak ediliyor. Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

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