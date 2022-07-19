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Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi? 19 Temmuz sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları...

19.07.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar tarafından sigara ürünlerine arka arkaya yapılan zam uygulamaları sonrasında yeni zam gelip gelmeyeceğini araştırılıyor. Sigaralardaki en düşük ve en yüksek fiyatlar bu süreçte sorgulanıyor. Önceki günlerde ÖTV zammı uygulaması sonrası 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79'a yükselmişti. Son olarak bir sigara grubunda daha fiyat artışı oldu. Peki sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi, ne kadar geldi? İşte 19 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları...

Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi? 19 Temmuz sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları...

19 Temmuz 2022 Salı gününde sigara fiyatlarına yeni bir zam uygulanıp uygulanmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sigara zammı sigara kullanıcıları tarafından yakından sorgulanırken, en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da ilgiyle takip ediliyor. Son olarak sene başından itibaren sigaralara 8 TL zam uygulaması yapılmıştı. Peki sigara fiyatlarına tekrardan zam geldi mi?

19 TEMMUZ SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Sigaraya yapılan zamların ardından ürünlerdeki fiyatlar tütün kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sigaraya geçtiğimiz günlerde uygulanan %10'luk ÖTV artışı sonrası 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükselmişti. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medyada ise sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edilirken, son fiyatlar da merakla takip edilmeye başlandı.

Son zam uygulaması sonrası %10'luk ÖTV artışı sonrası 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira artış göstermişti ve son zam geçtiğimiz ay uygulanmıştı. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımış değil. Ancak uygulanan zam oranı fiyatlara yansıdıktan sonra sigaralarda 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması bekleniyor.

2 LİRA ZAM GELMİŞTİ

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ise, geçtiğimiz günlerde bir sigara grubuna daha 2 lira zam geldiğini açıkladı.

Ayrıca bu sene alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi de sigaralara uygulanmayacak.

19 TEMMUZ EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatlarındaki son durum vatandaşların gündeminde bulunuyor. Sigara gruplarındaki en ucuz ve en pahalı fiyatlar merak ediliyor. Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

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