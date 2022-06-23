Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi? 23 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları...

23 Haziran 2022 tarihinde sigara fiyatlarına yeni bir zam uygulanıp uygulanmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sigara zammı sigara kullanıcıları tarafından yakından sorgulanırken, en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da sık sık sorgulanmaya devam ediyor. Sigaraya 2022 yılı başından itibaren toplamda 8 TL zam uygulanmıştı. ÜFE güncellenmesinin fiyatlara yansıyıp yansımayacağı da araştırılıyor. Peki sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi?

23 HAZİRAN SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Sigaraya yapılan zamlar sonrası ürünlerdeki fiyatlar tütün kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sigaraya geçtiğimiz günlerde uygulanan %10'luk ÖTV artışı sonrası 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükselmişti. Gelişme sonrası sosyal medyada ise sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edilirken, son fiyatlar da araştırılmaya başlandı.

Sigaraya gelen son zam uygulaması sonrası %10'luk ÖTV artışı sonrası 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira artış göstermişti ve son zam geçtiğimiz ay uygulanmıştı. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımış değil. Fakat uygulanan zam oranı fiyatlara yansıdıktan sonra sigaralarda 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması bekleniyor. Ayrıca bu sene alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi de sigaralara uygulanmayacak.

23 HAZİRAN EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara zammı sonrası vatandaşlar sigara fiyatlarındaki son durumu araştırmaya koyuldu. Buna göre en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da gündemdeki konular arasında yerini aldı. Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.



