Sigara kullananlara mesaj gidecek! Yasaklarda ‘kırmızı hat’ dönemi başlıyor

Tütün ve tütün ürünleri ile mücadelede Sağlık Bakanlığı yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye başladı. Kapalı alanda sigara içimi yıllar önce yasaklanmıştı. Ancak, son zamanlarda bu yasağa uyulmamaya başlanması ile yarı açık alanlarda da sigara yasağının uygulanmasının ayak sesleri gelmeye başladı.

SMS GÖNDERİLECEK

Dumansız hava sahası için çalışmalarını hızlandıran Bakanlık, 2050’de ‘tütünsüz Türkiye’ hedefine ulaşmayı planlıyor. Sigara ile mücadelede vites artıran Bakanlık, sigara kullanan ve sistemde kayıtlı vatandaşlara SMS gönderecek. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle klasik sigara, elektronik sigara ve puff kullanımını kapsayan kapsamlı bir araştırma yapılacak.

ÇOCUK PARKI VE PLAJLARA SİGARA YASAĞI

Yarı kapalı alanlarda yapılacak olan düzenlemenin yanı sıra açık alana da sigara yasağı geliyor. NTV’nin haberine göre, çocuk parkları ve plajlara kırmızı hat çiziliyor.

Yeni düzenlemenin toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtiliyor. Cezai yaptırımlara ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

HER 3 KİŞİDEN 1’İ SİGARA KULLANIYOR

Türkiye Gazetesi’ne sigarayı bırakmak ile açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, her üç kişiden birinin sigara kullandığını ve kadınlarda sigara kullanımının arttığını kaydetti.

Anne ve babanın sigara kullandığı durumlarda çocuklardaki riskin 4 kat arttığını belirten Demirkol, sigara bırakma polikliniklerine başvuru sayısındaki hedefin 1 milyon olduğunu açıkladı.

İHLAL TESPİTİ 10 KAT ARTTI

Yeni düzenleme ile sigaranın görünümünü azaltmak istediklerini kaydeden Demirkol, çapraz kontrollerle ihlal tespitinin 10 kat arttığını vurguladı.

Sigara içen vatandaşların tespit edilerek SMS ile bilgilendirileceğinin altını çizen Demirkol, vatandaşları hızlı şekilde danışmanlığa ve ALO 171’e yönlendirmeyi planladıklarını bildirdi.