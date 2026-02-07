FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sigara kullananlara mesaj gidecek! Yasaklarda ‘kırmızı hat’ dönemi başlıyor

Sağlık Bakanlığı dumansız alan için çalışmalarını hızlandırdı. Tütün ürünlerine adeta savaş açan Bakanlığın 2050’de ‘tütünsüz Türkiye’ hedefiyle milyonlarca kişiye sigarayı bıraktırmak. Hayata geçirilecek yeni uygulama ile sigara kullanıcılarına ‘sağlık’ SMS’i alacak. İşte detaylar…

Sigara kullananlara mesaj gidecek! Yasaklarda ‘kırmızı hat’ dönemi başlıyor
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Tütün ve tütün ürünleri ile mücadelede Sağlık Bakanlığı yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye başladı. Kapalı alanda sigara içimi yıllar önce yasaklanmıştı. Ancak, son zamanlarda bu yasağa uyulmamaya başlanması ile yarı açık alanlarda da sigara yasağının uygulanmasının ayak sesleri gelmeye başladı.

SMS GÖNDERİLECEK

Dumansız hava sahası için çalışmalarını hızlandıran Bakanlık, 2050’de ‘tütünsüz Türkiye’ hedefine ulaşmayı planlıyor. Sigara ile mücadelede vites artıran Bakanlık, sigara kullanan ve sistemde kayıtlı vatandaşlara SMS gönderecek. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle klasik sigara, elektronik sigara ve puff kullanımını kapsayan kapsamlı bir araştırma yapılacak.

Sigara kullananlara mesaj gidecek! Yasaklarda ‘kırmızı hat’ dönemi başlıyor 1

ÇOCUK PARKI VE PLAJLARA SİGARA YASAĞI

Yarı kapalı alanlarda yapılacak olan düzenlemenin yanı sıra açık alana da sigara yasağı geliyor. NTV’nin haberine göre, çocuk parkları ve plajlara kırmızı hat çiziliyor.

Yeni düzenlemenin toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtiliyor. Cezai yaptırımlara ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Sigara kullananlara mesaj gidecek! Yasaklarda ‘kırmızı hat’ dönemi başlıyor 2

HER 3 KİŞİDEN 1’İ SİGARA KULLANIYOR

Türkiye Gazetesi’ne sigarayı bırakmak ile açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, her üç kişiden birinin sigara kullandığını ve kadınlarda sigara kullanımının arttığını kaydetti.

Anne ve babanın sigara kullandığı durumlarda çocuklardaki riskin 4 kat arttığını belirten Demirkol, sigara bırakma polikliniklerine başvuru sayısındaki hedefin 1 milyon olduğunu açıkladı.

Sigara kullananlara mesaj gidecek! Yasaklarda ‘kırmızı hat’ dönemi başlıyor 3

İHLAL TESPİTİ 10 KAT ARTTI

Yeni düzenleme ile sigaranın görünümünü azaltmak istediklerini kaydeden Demirkol, çapraz kontrollerle ihlal tespitinin 10 kat arttığını vurguladı.

Sigara içen vatandaşların tespit edilerek SMS ile bilgilendirileceğinin altını çizen Demirkol, vatandaşları hızlı şekilde danışmanlığa ve ALO 171’e yönlendirmeyi planladıklarını bildirdi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reddit resmen Türkiye'de! İstanbul'da şirket kurduReddit resmen Türkiye'de! İstanbul'da şirket kurdu
Piyasa fiyatının yarısı olunca kuyruk oldular!Piyasa fiyatının yarısı olunca kuyruk oldular!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sigara plaj park yasak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.