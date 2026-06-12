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ŞOK'a Playstation 5 geliyor! 13 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu
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ŞOK'a Playstation 5 geliyor! 13 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Şok market, bu hafta yayınlanan yeni şok katalog ile teknolojiden ev ihtiyaçlarına kadar çeşitli seçenekler sunuyor. Şokta bu hafta Apple Macbook Air, PlayStation 5 ve gelişmiş Philips dikey süpürge gibi ürünler öne çıkıyor. Şok aktüel ürünler arasında şık Casadora pike setleri, pratik kişisel bakım cihazları ve ABS valizler yer alıyor. Şok ta hafta sonu indirimleri ile diğer market kataloglarına göz atmak için bizi takipte kalın!

ŞOK ta hafta sonu teknolojiden ev tekstiline, kişisel bakımdan küçük ev aletlerine kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Oyuncular ve teknoloji meraklıları için Apple Macbook Air laptop, PlayStation 5 konsolu, Razer oyuncu kulaklığı ve klavyesi gibi üst düzey dijital ürünler dikkat çekerken; ev işlerini kolaylaştıracak Philips dikey süpürge, Tefal buhar kazanlı ütü ve smoothie blender gibi pratik çözümler de raflardaki yerini alıyor. İşte kataloğun detayları!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Braun se 3202 silk-epil 3 epilasyon aleti seti 1,699 TL

ŞOK a Playstation 5 geliyor! 13 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 1

  • Braun se 3202 silk-epil 3 epilasyon aleti seti 1,699 TL
  • Kiwi döner başlıklı diş fırçası ktb-6021 399 TL
  • Aprilla pro şarjlı saç sakal kesme makinesi ahc-5050 899 TL
  • 4in1 vücut bakım cihazı 399 TL
  • Ayak bakım cihazı 249 TL
  • Manikür pedikür seti 275 TL
  • Oje kurutucu 199 TL
  • Led ışıklı ayna 149 TL
  • Led ışıklı cımbız 100 TL
  • Aprilla 5i 1 arada yüz bakım seti afm-2811 199 TL
  • Dijital banyo baskülü abs 1033 299 TL
  • Aprilla afm-2816 vakumlu siyah nokta cihazı 299 TL
  • Forever şarjlı saç düzleştirici tarak 199 TL
  • Piranha pelüşlü bluetooth hoparlör 599 TL
  • Torima burun kılı kesme makinesi gt2220a 249 TL
  • Deniz kabuğu figürlü takı ve müzik kutusu 299 TL

Kasa arkası indirimleri;

  • Haribo tv paketi 115 TL
  • Duru sıvı sabun çeşitleri 129 TL
  • Cif yüzey temizleyici beyaz sabun / sakura 89 TL
  • Şölen luppo sandviç kek 12'li 80 TL
  • Duru nem bombası şampuan çeşitleri 89 TL

İndirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Casadora çift kişilik pike seti 499 TL

ŞOK a Playstation 5 geliyor! 13 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 2

  • Casadora çift kişilik pike seti 499 TL
  • Çift kişilik penye lastikli çarşaf 249 TL
  • Tek kişilik penye lastikli çarşaf 199 TL
  • Dinarsu kilim 349 TL
  • Punch işlemeli kırlent kılıfı püsküllü 169 TL
  • Punch işlemeli runner püsküllü 169 TL
  • Color&colors tek kişilik alez lastik kenarlı 249 TL
  • Color&colors çift kişilik alez lastik kenarlı 299 TL
  • Color&colors ultrasonic kapitoneli yastık 249 TL
  • Abs orta boy valiz gümüş 899 TL
  • Abs kabin boy valiz gümüş 799 TL
  • Abs büyük boy valiz gümüş 999 TL
  • Sineklik tek kanat 50 TL
  • Sineklik çift kanat 75 TL
  • Kadın / erkek terlik 149 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. [Buradan]() indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Tefal pro express protect gv9230 buhar kazanlı ütü 10,699 TL

ŞOK a Playstation 5 geliyor! 13 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 3

  • Tefal pro express protect gv9230 buhar kazanlı ütü 10,699 TL
  • Tefal perfectmix 1200 w 2 litre yüksek hızlı smoothie blender 6,299 TL
  • Philips aqua trio xw9463/11 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 28,999 TL
  • Rowenta ultimate experience maestria saç kurutma makinesi 5,499 TL
  • Philips lumea senseiq series 9900 bri950/02 ipl 16,999 TL
  • Philips hr1863/20 viva collection 700 w katı meyve sıkacağı 5,999 TL

İndirimli Philips ürünleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple macbook air 13.6 inç m5 işlemci 512 gb gece yarısı laptop 59,999 TL

ŞOK a Playstation 5 geliyor! 13 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu 4

  • Apple macbook air 13.6 inç m5 işlemci 512 gb gece yarısı laptop 59,999 TL
  • Sony playstation 5 digital edition 1 tb oyun konsolu 30,999 TL
  • Hp probook 440 14" g10 notebook 256 gb gümüş 32,999 TL
  • Sony dualsense siyah kablosuz ps5 oyun kolu 4,399 TL
  • Razer blackshark v2 pro kablosuz mikrofonlu kulak üstü oyuncu kulaklığı beyaz / siyah 8,499 TL
  • Razer blackwidow v4 rgb green switch kablolu mekanik oyuncu klavyesi 3,699 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 12 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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