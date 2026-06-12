ŞOK'a Playstation 5 geliyor! 13 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK ta hafta sonu teknolojiden ev tekstiline, kişisel bakımdan küçük ev aletlerine kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Oyuncular ve teknoloji meraklıları için Apple Macbook Air laptop, PlayStation 5 konsolu, Razer oyuncu kulaklığı ve klavyesi gibi üst düzey dijital ürünler dikkat çekerken; ev işlerini kolaylaştıracak Philips dikey süpürge, Tefal buhar kazanlı ütü ve smoothie blender gibi pratik çözümler de raflardaki yerini alıyor. İşte kataloğun detayları!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Braun se 3202 silk-epil 3 epilasyon aleti seti 1,699 TL

Braun se 3202 silk-epil 3 epilasyon aleti seti 1,699 TL

Kiwi döner başlıklı diş fırçası ktb-6021 399 TL

Aprilla pro şarjlı saç sakal kesme makinesi ahc-5050 899 TL

4in1 vücut bakım cihazı 399 TL

Ayak bakım cihazı 249 TL

Manikür pedikür seti 275 TL

Oje kurutucu 199 TL

Led ışıklı ayna 149 TL

Led ışıklı cımbız 100 TL

Aprilla 5i 1 arada yüz bakım seti afm-2811 199 TL

Dijital banyo baskülü abs 1033 299 TL

Aprilla afm-2816 vakumlu siyah nokta cihazı 299 TL

Forever şarjlı saç düzleştirici tarak 199 TL

Piranha pelüşlü bluetooth hoparlör 599 TL

Torima burun kılı kesme makinesi gt2220a 249 TL

Deniz kabuğu figürlü takı ve müzik kutusu 299 TL

Kasa arkası indirimleri;

Haribo tv paketi 115 TL

Duru sıvı sabun çeşitleri 129 TL

Cif yüzey temizleyici beyaz sabun / sakura 89 TL

Şölen luppo sandviç kek 12'li 80 TL

Duru nem bombası şampuan çeşitleri 89 TL

İndirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Casadora çift kişilik pike seti 499 TL

Casadora çift kişilik pike seti 499 TL

Çift kişilik penye lastikli çarşaf 249 TL

Tek kişilik penye lastikli çarşaf 199 TL

Dinarsu kilim 349 TL

Punch işlemeli kırlent kılıfı püsküllü 169 TL

Punch işlemeli runner püsküllü 169 TL

Color&colors tek kişilik alez lastik kenarlı 249 TL

Color&colors çift kişilik alez lastik kenarlı 299 TL

Color&colors ultrasonic kapitoneli yastık 249 TL

Abs orta boy valiz gümüş 899 TL

Abs kabin boy valiz gümüş 799 TL

Abs büyük boy valiz gümüş 999 TL

Sineklik tek kanat 50 TL

Sineklik çift kanat 75 TL

Kadın / erkek terlik 149 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. [Buradan]() indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Tefal pro express protect gv9230 buhar kazanlı ütü 10,699 TL

Tefal pro express protect gv9230 buhar kazanlı ütü 10,699 TL

Tefal perfectmix 1200 w 2 litre yüksek hızlı smoothie blender 6,299 TL

Philips aqua trio xw9463/11 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 28,999 TL

Rowenta ultimate experience maestria saç kurutma makinesi 5,499 TL

Philips lumea senseiq series 9900 bri950/02 ipl 16,999 TL

Philips hr1863/20 viva collection 700 w katı meyve sıkacağı 5,999 TL

İndirimli Philips ürünleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple macbook air 13.6 inç m5 işlemci 512 gb gece yarısı laptop 59,999 TL

Apple macbook air 13.6 inç m5 işlemci 512 gb gece yarısı laptop 59,999 TL

Sony playstation 5 digital edition 1 tb oyun konsolu 30,999 TL

Hp probook 440 14" g10 notebook 256 gb gümüş 32,999 TL

Sony dualsense siyah kablosuz ps5 oyun kolu 4,399 TL

Razer blackshark v2 pro kablosuz mikrofonlu kulak üstü oyuncu kulaklığı beyaz / siyah 8,499 TL

Razer blackwidow v4 rgb green switch kablolu mekanik oyuncu klavyesi 3,699 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 12 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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