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Sigara ve alkol satan iş yerlerine sıkı denetim! 1 Ocak tarihine kadar kurulması gerekiyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.11.2024 11:00
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18 yaşından küçüklerin sigara ve alkol alması yasak. Konu ile ilgili denetimler yoğun bir şekilde sürerken kamera sistemlerinin genişletilmesine karar verildi. 7 gün 24 saat kayıt yapacak kameralarla 18 yaşından küçüklerin sigara ve alkol alması daha da sıkı bir şekilde denetlenmiş olacak.

Sigara ve alkol satan iş yerlerine sıkı denetim! 1 Ocak tarihine kadar kurulması gerekiyor

Küçük çocukların kötü alışkanlıklar edinmemesi için devlet çalışmalarına devam ediyor. 18 yaşından küçüklerin sigara ve alkol tüketme alışkanlığına sahip olmaması için denetimler sıkı bir şekilde devlet tarafından yapılıyor. İstanbul'da sigara ve alkol satan iş yerlerinin güvenlik kamerasının kurulması Ocak 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği konusunda uyarı verildi.

Buna göre güvenlik kamera sistemi satış alanı ile tüm giriş /çıkış ve varsa otoparkı, değişik açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilecek ve kurulan sistem yüz tanımaya elverişli nitelikte ve buna uygun biçimde kurulacak.

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GÖRÜNTÜLER 30 GÜN KAYI ALTINDA OLACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kameralar yeterli çözünürlükte olacak. Karanlık ortamda bile net kayıt yapılacak. Gece görüşlü olacak ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilecek. Görüntü kayıtları, en az 30 gün arşivlenebilir depo özelliğine sahip olacak. Arşiv görüntülerine gerektiğinde tarih ve saat girilerek kolayca ulaşabilecek. Kamera sistemi kurmayanlara ise Kabahatler Kanunu’nun “emre aykırı davranış” maddesinden ceza verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
alkol sigara
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