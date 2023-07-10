SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 10 Temmuz 2023: Sigaraya zam mı geldi, güncel fiyatlar ne kadar, kaç TL? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları!

Sigaraya zam haberleri sonrası güncel fiyatlar arama motorlarında sorgulanıyor. Sigara zammı ile ilgili son açıklama geçtiğimiz gün yapıldı. Türkiye Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sigaraya 5 lira zam geldi hayırlı olsun" ifadesine yer verdi. Sigaraya zam haberleri sonrası güncel fiyatlar merak konusu oldu. İşte, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü güncel sigara fiyatları...

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Sigaraya zam geldiğini duyuran Türkiye Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş açıklamasında "Sigaraya 1 yılda son zamlarla birlikte toplam da 17 tl lik zam geçişi oldu. Kaçak ve sahte sigaraya da aynı minvalde zam geçişi yapılıyor." ifadeini kullandı.

2023 KDV ZAMMI ZAM SONRASI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

KSV zammı sonrası fiyatlar 36,50 TL ile 48 TL arasında değişiyor.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR?

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatının 36,50 TL'yi, en pahalı sigara fiyatının ise 48 TL'yi gördüğü iddia edildi.



