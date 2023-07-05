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SİGARA ÖTV ZAMMI 2023: TÜİK enflasyon oranı sonrası alkol ve sigarada ÖTV ne kadar? Miktar yüzde 14,81'e çıktı

05.07.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara ve alkollü içeceklerden alınan ÖTV miktarı artırıldı. TÜİK Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını yayımladı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin rakamlarda belli oldu. Peki, Sigarada ÖTV ne kadar? TÜİK enflasyon verisi sonrası alkol ve sigarada ÖTV zammı ne kadar? İşte ayrıntılar...

SİGARA ÖTV ZAMMI 2023: TÜİK enflasyon oranı sonrası alkol ve sigarada ÖTV ne kadar? Miktar yüzde 14,81'e çıktı

Sigara ve alkolde ÖTV arttı. TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. "2023 TÜİK enflasyon oranı sonrası alkol ve sigarada ÖTV zammı ne kadar?" sorusu internette araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

SİGARADA ÖTV NE KADAR?

Sigara ve alkolün özel tüketim vergisinde (ÖTV) otomatik artış oranı da belli oldu.

Alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’si, 6 aylık üretici fiyatları artış oranı olan yüzde 14,82 oranında artacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

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