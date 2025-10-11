FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sigaraya bir zam daha yolda! Paketi 100 lirayı aşacak: 'Firmalar alıştıra alıştıra yapıyor'

Sigara fiyatları peş peşe artmaya devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya bir zam daha geleceğini duyurdu. Dündar gelecek zammın tarihini de açıkladı. Fiyat artışı paket başına 5 TL olacak. Böylece 1 paket sigaranın fiyatı 100 TL'nin üzerine çıkacak. İşte detaylar...

Sigaraya bir zam daha yolda! Paketi 100 lirayı aşacak: 'Firmalar alıştıra alıştıra yapıyor'
Cansu Akalp

Temmuz ve Ağustos ayında sigaraya zam gelmişti. Bu kez yeni bir zam daha geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya bu ay içinde yeni zam yapılacağını açıkladı.

SİGARA ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tele 1'e konuşan Dündar, sigara zammının ekim ayı içinde gelmesini beklediklerini belirtti ve artış miktarının ise paket başına 5 TL olacağını söyledi. Söz konusu zammın ardından bazı sigara markalarının fiyatı 100 lirayı aşacak.

Dündar, ÖTV güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış olacağını vurguladı.

"FİRMALAR ZAMMI ALIŞTIRA ALIŞTIRA VERMEK İSTİYOR"

Dündar, temmuz ayında yaptığı açıklamada, firmaların maliyet zamlarını tek seferde yapmak yerine, belirli periyotlarla uyguladıklarını belirtmişti.

Dündar, "ÖTV arttı ama firmalar bu miktarda zam yapmadı. Tek seferde 10 TL'lik zam yapmak yerine temmuz ayında 5 TL'lik zam yapıldı. Firmalar, zammı alıştıra alıştıra vermek istiyor. Bu yüzden önümüzdeki ay bir 5 TL'lik daha zam bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına ve ABD'de hükümetin açılma sürecine odaklandıKüresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına ve ABD'de hükümetin açılma sürecine odaklandı
Yunan oyuncu o ilde vergide ikinci oldu! Listede sürpriz isimler varYunan oyuncu o ilde vergide ikinci oldu! Listede sürpriz isimler var

Anahtar Kelimeler:
sigara Zam en yüksek sigara fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.