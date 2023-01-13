Sigaraya ne kadar İNDİRİM geldi, en düşük fiyat ne kadar oldu? İndirim sonrası 2023 sigara fiyatları listesi!

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün yapılan indirim açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, Ocak ayının başında "Sigara zammı hayırlı olsun 4 TL zam geçişi oldu." ifadesine yer vermişti. Aybaş şimdi de bir sigara firmasının 1 TL'lik indirim yaptığını açıkladı. Peki, sigaraya ne kadar indirim geldi, en düşük fiyat ne kadar oldu? İşte indirim sonrası 2023 sigara fiyatları listesi...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyat listesi güncellendi. Sigaraya 5 Ocak'ta 4 TL zam gelmişti. Zam sonrası 32'TL'ye satılan satılan bir sigara paketi 36 TL'ye ulaşmıştı. En düşük sigara paketinin fiyatı 23 TL olurken en pahalı sigara fiyatı 40 TL'yi bulmuştu.

Yeni yılla birlikte zamlanan sigaralara ilişkin yeni açıklama ise bugün yapıldı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir sigara firmasının ürettiği sigaralarda 1 TL'lik indirim yaptığını açıkladı.

EN DÜŞÜK SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

Böylece grubun en ucuz sigarası 32, en pahalı sigarası ise 35 TL'den satılacak.

BAZI SİGARALARA İNDİRİM!

Özgür Aybaş'ın açıklamasına göre bugünden itibaren bazı sigara fiyatları 1 TL indirimli satılacak.

