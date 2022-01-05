Sigaraya ne kadar zam geldi? İşte 2022 zamlı sigara fiyatları

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte alkol ve sigara grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’de artış bekleniyordu. Peki sigaraya ne kadar zam geldi? İşte popüler markaların zamlı sigara fiyatları. Türkiye içilen popüler sigara markaların 2022 yılı fiyatları aşağıdaki gibi oldu.

2022 ZAMLI SİGARA FİYATLARI

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 23,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL

Marlboro Red/Touch: 25,00 TL

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Murattı: 23,00 TL

Murattı Blu: 22,00 TL

Lark: 22,00 TL

Chesterfield: 21,50 TL

L&M: 21,50 TL

BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

Kent Slims: Black, Grey: 25 TL

Tekel 2000: 21, 50 TL

Tekel 2001: 21,50 TL

Viceroy: 22,00 TL

Pall Mall: 22,00 TL

Samsun: 22,00 TL

Maltepe: 22,00 TL

Rothmans: 21,50 TL

IMPERIAL TOBACCO

Davidoff Slims: 25,00 TL

Davidof: 25,00 TL

Davidof C Line Blue: 22,00 TL

Bianca: 23,00 TL

Polo:21,5

West: 21,00 TL

West Grey SL: 22,00 TL

Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Slender: 22 TL

Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL

Winston: 23 TL

Camel Slender: 21,5 TL

Camel: 22 TL

LD: 21,5 TL

Monte Carlo Slender: 21,5 TL

Monte Carlo: 21,5 TL

