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Sigaraya ne kadar zam geldi? İşte 2022 zamlı sigara fiyatları

05.01.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıl zamlarıyla birlikte sigara içen vatandaşların gözü 2022 yılı sigara fiyatlarına çevrildi. Her yıl başında zamlanan sigaralarda bu sene nasıl bir artış olacağı merak konusu olmuştu. Yeni yıl zammı ile 20 TL'nin altı fiyata satılan sigara kalmadı. İşte 2022 zamlı sigara fiyatları...

Sigaraya ne kadar zam geldi? İşte 2022 zamlı sigara fiyatları

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte alkol ve sigara grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’de artış bekleniyordu. Peki sigaraya ne kadar zam geldi? İşte popüler markaların zamlı sigara fiyatları. Türkiye içilen popüler sigara markaların 2022 yılı fiyatları aşağıdaki gibi oldu.

2022 ZAMLI SİGARA FİYATLARI

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 23,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL
Marlboro Red/Touch: 25,00 TL
Parliament: 25,50 TL
Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
Murattı: 23,00 TL
Murattı Blu: 22,00 TL
Lark: 22,00 TL
Chesterfield: 21,50 TL
L&M: 21,50 TL

BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
Kent Slims: Black, Grey: 25 TL
Tekel 2000: 21, 50 TL
Tekel 2001: 21,50 TL
Viceroy: 22,00 TL
Pall Mall: 22,00 TL
Samsun: 22,00 TL
Maltepe: 22,00 TL
Rothmans: 21,50 TL
IMPERIAL TOBACCO
Davidoff Slims: 25,00 TL
Davidof: 25,00 TL
Davidof C Line Blue: 22,00 TL
Bianca: 23,00 TL
Polo:21,5
West: 21,00 TL
West Grey SL: 22,00 TL
Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
Winston: Slender: 22 TL
Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL
Winston: 23 TL
Camel Slender: 21,5 TL
Camel: 22 TL
LD: 21,5 TL
Monte Carlo Slender: 21,5 TL
Monte Carlo: 21,5 TL

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