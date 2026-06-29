FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sigaraya yeni düzenleme yolda: Yasak genişliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün kullanımıyla mücadele kapsamında hazırlanan yeni kanun taslağının detaylarını paylaştı. Kapalı mekanlardaki ihlallerin önüne geçmek ve özellikle 18 yaş altındaki bireylerin tütün ürünlerine erişimini denetim altına almak amacıyla kapsamlı bir düzenlemeye gidiliyor. İşte detaylar...

Sigaraya yeni düzenleme yolda: Yasak genişliyor
Cansu Çamcı

Sağlık Bakanlığı, tütün ürünlerinin özendiriciliğini azaltmak ve kapalı alan ihlallerini kesin sınırlarla belirlemek için harekete geçti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni bir kanun taslağı üzerinde çalışıldığını duyurdu. Hazırlanan düzenlemeyle tütün ürünlerinin görünürlüğünün engellenmesi, kapalı alanlardaki sigara yasağının daha etkin uygulanması ve 18 yaş altına satış denetimlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Sigaraya yeni düzenleme yolda: Yasak genişliyor 1

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ AZALTILACAK

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni düzenlemenin temel hedeflerinden birinin özellikle çocukların ve gençlerin tütün ürünleriyle karşılaşmasını azaltmak olduğunu söyledi.

Memişoğlu, "Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz. Yasaklamayacağız ancak görünür olmasını engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

18 YAŞ ALTINA SATIŞ DENETİMLERİ SIKILAŞACAK

Hazırlanan kanun taslağında, 18 yaşından küçüklere sigara satışının daha etkin şekilde denetlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Taslak metinde satışa yönelik yeni maddelerin de gelmesi bekleniyor. Bakan Memişoğlu, mevcut yasaklara rağmen denetimlerde eksiklikler bulunduğunu belirterek, bu konuda yeni düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

Sigaraya yeni düzenleme yolda: Yasak genişliyor 2

KAPALI ALANLARDA YENİ KRİTERLER BELİRLENECEK

Taslak kapsamında kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmasına ilişkin kriterlerin de netleştirileceği belirten Memişoğlu, işletmelerin açık veya kapalı alan tanımlarına ilişkin belirsizliklerin giderileceğini söyledi. Bakan Memişoğlu, "Mekanlar camekanlı mı, kapalı mı, açık mı? Bunları netleştireceğiz." dedi.

Sigaraya yeni düzenleme yolda: Yasak genişliyor 3

"TOPLUMUN KULLANMA İSTEĞİNİ AZALTACAĞIZ

Memişoğlu, sigara konusunda bir kanun taslağı hazırladıklarına değinerek, "Şu anda tartışılıyor, bazı değişiklikler olabilir. Bizim bir taslak metnimiz var. Cumhurbaşkanımızla, milletvekillerimizle ve ilgili kuruluşlarla konuşuyoruz. İnşallah birkaç ay içinde tekamül hale gelmiş olacak. Sigara ve tütünün özellikle çocuklarımız için görünür olmasını istemiyoruz. Sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız. Biz esasında talebi, toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız." açıklamasını yaptı

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeşme'den Bodrum'a, Marmaris'ten Belek'e halk plajlarına yoğun ilgiÇeşme'den Bodrum'a, Marmaris'ten Belek'e halk plajlarına yoğun ilgi
En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakamEn düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

Anahtar Kelimeler:
sigara Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

Yüksel Yıldırım ateş püskürdü! "Ağzını burnunu kırardım"

Yüksel Yıldırım ateş püskürdü! "Ağzını burnunu kırardım"

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.