Bodrum'da 400 TL, Kilis'te 10 TL! Aynı üründe dev fark

Yaz aylarının en çok tercih edilen lezzetlerinden dondurma, son günlerde fiyatlarıyla gündemde yer alıyor. Muğla'da bir top dondurmanın 400 liraya satılması tartışmalara neden olurken, Kilis'te 30 yıllık dondurma ustası Burhan Temur, uyguladıkları fiyat tarifesiyle dikkat çekti.

Doğal ürünlerle hazırladıkları dondurmanın kilogramını 400 liradan sattıklarını belirten Temur, bir top dondurmanın ise 10 liradan satışa sunulduğunu söyledi. Mesleğin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu ifade eden Temur, dondurmacılığı babadan oğula sürdürdüklerini dile getirdi.

FİYATLARI VE ÜRÜN ÇEŞİTLERİNİ AÇIKLADI

Burhan Temur, dondurmanın kilosunun 400 lira olduğunu belirtirken, Antep fıstıklı dondurmanın kilogram fiyatının 600 lira, sade dondurmanın ise 350 lira olduğunu ifade etti.

Muğla'da gündem olan bir top dondurmanın 400 liraya satılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Temur, bu rakamın gerçekçi olmadığını savundu.

"ALTIN SUYU DA KOYSA 400 LİRA ETMEZ"

Bir top dondurmayı 10 liradan sattıklarını belirten Temur, "Bir top dondurma 400 lira olamaz. Bu dönemde dünyanın hiçbir yerinde bir top dondurma 400 lira etmez. Keçi sütünü her gün köyden getiriyoruz. Salep doğal, şeker doğal, kullandığımız meyvelerin tamamı doğal. Dondurmanın öyle aşırı pahalı malzemeleri yok. Altın suyu da koysa 400 lira etmez. Büyükşehirlerde kira ve giderler fazla olabilir; 50 lira olur, 100 lira olur ama bir top dondurmanın fiyatı 100 lirayı geçmemeli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kilis'teki vatandaşlar da kentte dondurma fiyatlarının uygun seviyelerde olduğunu belirtti. Vatandaşlar, 400 liraya bir kilogramdan fazla dondurma alınabildiğini ve şehirde fiyatların genel olarak bu seviyelerde uygulandığını ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır