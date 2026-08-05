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Sigaraya zam geldi: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi! 5 Ağustos 2026 itibarıyla bir sigara grubunun sigara fiyatlarında artış oldu. Söz konusu sigara grubunda "En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı da ortaya çıktı. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? İşte sigara zammı detayları...

Sigaraya zam geldi: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı belli oldu
Hande Dağ

Sigara zammı son dakika! Bir sigara grubuna zam geldi. Şimdi, "Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtı araştırılıyor.

Sigaraya zam geldi: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı belli oldu 1

SİGARAYA 10 TL ZAM GELDİ

Bir sigara grubunda 10 TL zam gerçekleşti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden sigara zammını duyurdu.

Dündar söz konusu sigara grubuna 10 TL zam geldiğini açıkladı. Dündar, 5 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olan fiyat listesini de paylaşırken böylece en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da ortaya çıktı.

Sigaraya zam geldi: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı belli oldu 2

SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?

10 TL'lik zamla beraber söz konusu sigara grubunda yeni fiyat listesinin 5 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olduğu aktarıldı. Buna göre en ucuz sigara ve en pahalı sigara fiyatları da netleşti.

Sigaraya zam geldi: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı belli oldu 3

Söz konusu sigara grubunda en ucuz sigara 115 TL, en pahalı sigara 130 TL oldu.

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