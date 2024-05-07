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Sigaraya zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.05.2024 21:02
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Sigara tiryakilerine kötü haber... Bir sigara grubuna daha zam geldi. 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu.

Sigaraya zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu

Sigara fiyatlarına zam mayıs ayıyla birlikte sürüyor. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da zamlı sigara fiyat listesi paylaşılmaya başlandı. Bir sigara grubuna daha zam geldi.

3 TL ZAM YAPILDI

Yapılan 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Zamlı fiyatların yarından itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

DÜN DE ZAM GELMİLŞTİ

Dün de bir başka sigara grubuna zam yapılmıştı. Yapılan zamla birlikte en pahalı sigara 70 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL olmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
sigara Zam
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