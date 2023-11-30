FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 30 Kasım 2023 en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Güncel fiyatlar

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 30 Kasım 2023 en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Güncel fiyatlar

30.11.2023 08:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam mı geldi? Sorunun yanıtı sosyal medyada yer alan iddialar sonrası merak konusu oldu. Başta Twitter (X) olmak üzere sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sigaraya 5 TL zam geleceği öne sürüldü. Peki, sigaraya zam mı geldi? 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, güncel fiyatlar...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 30 Kasım 2023 en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Güncel fiyatlar

Sigaraya zam geleceği iddia edildi. Bilindiği üzere enflasyon sepetinde yaklaşık yüzde 4'lük ağırlığı olan sigaraya yıl başından bu yana 23 liralık zam geldi. Son olarak ise 4 ila 6 lira arasında değişen fiyat artışları oldu. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası birçok kişi "Sigaraya zam mı geldi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları...

S1

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya zam geleceği öne sürüldü. Yapılan paylaşımlara göre sigaralara 5 TL zam gelecek. Yapılan paylaşımalrda zamlı fiyatların yeni yıldan itibaren geçerli olabileceği kaydedildi.

Gelecek 5 TL'lik zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de değişecek.

S2

SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? İŞTE EN DÜŞÜK VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI!

Yeni zammın ardından bazı sigara fiyatları 60 TL olacak.

Güncel fiyat listesine göre, en ucuz sigara 52 TL'den satışa sunuluyor.

S3

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O borçlara af geliyor! Ceza ve zamlar silinecekO borçlara af geliyor! Ceza ve zamlar silinecek
Evi olanlar dikkat! Bugün itibarıyla sona eriyorEvi olanlar dikkat! Bugün itibarıyla sona eriyor
Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiasıAsgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası
Anahtar Kelimeler:
sigaraya zam sigaraya zam mı geldi sigara zammı 2023 Sigaraya zam mı gelecek en ucuz sigara en pahalı sigara
En Çok Okunan Haberler
Esra Ezmeci 'eş değiştirme gemileri'ni anlattı! Ağızları açık bırakan iddia

Esra Ezmeci 'eş değiştirme gemileri'ni anlattı! Ağızları açık bırakan iddia

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Ek MTV ödemesi için son saatler: Faizli gecikme zammı yolda...

Ek MTV ödemesi için son saatler: Faizli gecikme zammı yolda...

Bakan Koca duyurdu! Artırımlı taban ödeme katsayıları yükseltildi

Bakan Koca duyurdu! Artırımlı taban ödeme katsayıları yükseltildi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gündeme gelecek araştırma!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gündeme gelecek araştırma!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.