SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 30 Kasım 2023 en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Güncel fiyatlar

Sigaraya zam geleceği iddia edildi. Bilindiği üzere enflasyon sepetinde yaklaşık yüzde 4'lük ağırlığı olan sigaraya yıl başından bu yana 23 liralık zam geldi. Son olarak ise 4 ila 6 lira arasında değişen fiyat artışları oldu. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası birçok kişi "Sigaraya zam mı geldi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya zam geleceği öne sürüldü. Yapılan paylaşımlara göre sigaralara 5 TL zam gelecek. Yapılan paylaşımalrda zamlı fiyatların yeni yıldan itibaren geçerli olabileceği kaydedildi.

Gelecek 5 TL'lik zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de değişecek.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? İŞTE EN DÜŞÜK VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI!

Yeni zammın ardından bazı sigara fiyatları 60 TL olacak.

Güncel fiyat listesine göre, en ucuz sigara 52 TL'den satışa sunuluyor.







