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Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı ne kadar oldu?

04.01.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın gelmesiyle zamlar da peş peşe gelirken alkol ve sigara grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. Aralık ayında gelen zamdan sonra ÖTV zam oranı da yüzde 47 olunca güncel sigara fiyatları da merak konusu oldu. Peki sigara zammı ne kadar oldu?

Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı ne kadar oldu?

2022 başlarında açıklanan doğalgaz ve akaryakıt zamlarından sonra sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'nin arttığı belirtildi. ÖTV zammı ile beraber sigara fiyatları da değişkenlik gösterdi. En ucuz sigaranın fiyatı 20 TL'nin üzerine çıktı. Peki sigara zammı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı ne kadar oldu?

SİGARA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) resmi internet sitesinde yayınlanan ÖTV listesine göre sigara fiyatları artış gösterdi. Alkollü içecek ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında yükseldi. Böylece tütün grubunun vergi miktarı da paralel olarak yükseldi.

EN UCUZ SİGARA 23 TL OLDU

Asgari maktu vergi paket başına 9,77'den 14,39'a yükselecek. Yani bir paket sigaranın fiyatı en düşük 22,85 TL olabilecek.


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