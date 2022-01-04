Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı ne kadar oldu?

2022 başlarında açıklanan doğalgaz ve akaryakıt zamlarından sonra sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'nin arttığı belirtildi. ÖTV zammı ile beraber sigara fiyatları da değişkenlik gösterdi. En ucuz sigaranın fiyatı 20 TL'nin üzerine çıktı. Peki sigara zammı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

SİGARA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) resmi internet sitesinde yayınlanan ÖTV listesine göre sigara fiyatları artış gösterdi. Alkollü içecek ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında yükseldi. Böylece tütün grubunun vergi miktarı da paralel olarak yükseldi.

EN UCUZ SİGARA 23 TL OLDU

Asgari maktu vergi paket başına 9,77'den 14,39'a yükselecek. Yani bir paket sigaranın fiyatı en düşük 22,85 TL olabilecek.



