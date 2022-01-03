Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi?

Yeni yılın başlarında açıklanan doğalgaz ve akaryakıt zammı haberlerinin ardından sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'nin arttığı duyuruldu. ÖTV'de yüzde 47'lik artış oranı görüldü. Peki sigaraya ne kadar zam geldi? İşte ayrıntılar...

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

ÖTV'deki artışın yüzde 47 oranında olduğu belirtildi. Sigarada ise paket başına 0,4851 TL olan maktu vergi 0,7150 TL’ye artış gösterdi. Paket başına 9,766 TL olan asgari maktu vergi 14,394 TL’ye yükseldi. Bu yükseliş asgari maktu vergi sınır fiyatını paket başına 15,50 TL’den 22,85 TL’ye çıkardı.

Ortalama sigara fiyatındaki vergi yükü yüzde 81'den yüzde 96'ya çıkacak. Bununla birlikte sigara fiyatlarına 3 ile 5 TL arasında zam yapılacağı öngörülüyor.



