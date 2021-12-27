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Sigaraya zam mı geliyor? Yeni yılda sigaraya bandrol zammı gelecek mi?

27.12.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya yeni yılda gelecek ÜFE zammının yanında ‘bandrol’ zammı eklendi. Bandrole en az %40 oranında, ÖTV’ye de %28 zam oranında göründü. Peki sigaraya zam geliyor mu? Yeni yılda sigaraya fiyatları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Sigaraya zam mı geliyor? Yeni yılda sigaraya bandrol zammı gelecek mi?

Yeni yılda içki ve sigara bandrollerine yıl başında yeni bir zam daha geleceği ifade edildi. Buna göre yıl başında alkollü içecekler ve sigaranın Özel Tüketim Vergisine (ÖTV) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında ayrıca artış uygulanacağı için çifte zam gerçekleşmiş olacak. Peki sigara fiyatları ne kadar olacak?

SİGARAYA BANDROL ZAMMI MI GELİYOR?

2020 senesinin sonlarında bandrol fiyatlarına yüzde 100 ila yüzde 400 oranlarında zam yapılmış, daha sonraki aylarda 2021 yılı başında bandrole yüzde 25 zam daha uygulanmıştı. 2022 yılı başından itibaren ise sigara ve içkilerde bandrol fiyatlarına yüzde 40 ile yüzde 50 oranında zam yapmak için hazırlık yürütüldüğü öğrenildi.

Yeni zammın detayları merak edilirken, bandrol zammının sigara fiyatlarında 1 lira civarında bir zamma yol açacağı ifade edildi.

18 LİRA OLAN SİGARAYA 1.5 TL ZAM GELECEK

Geçtiğimiz Temmuz ayında oluşan yüzde 22.04'lük zammı enflasyonla mücadele sebebiyle uygulanmamıştı. Temmuz'dan bu yana 5 ayda Yİ-ÜFE yüzde 23.77 olarak gerçekleşti. 6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 28 olması ve zammın yansıtılması durumunda 18 liralık sigaralara 1.5 liralık ÖTV zammı yapılması zorunlu hale gelmiş olacak.

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